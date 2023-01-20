Чистки в Гомеле: пропагандиста заменили на «тихаря» 20.01.2023, 15:37

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Станислав Галковский

История с массовыми увольнениями на местном телевидении получила продолжение.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, гомельское издание «Флагшток» рассказало о массовых чистках, которые прошли в местных СМИ в конце прошлого года. Одним из уволенных по неизвестной причине оказался и многолетний пропагандист. Его место в госиздании занял подполковник милиции, который участвовал в подавлении протестов.

В конце 2022 года на Гомельском телевидении уволили 8 работников. Как сообщает «Флагшток» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, проверки там начались после того, как прошли чистки на радио 107.4 FM в Гомеле. В октябре 2022 года оттуда уволили троих работников из-за упоминания Юрия Дудя в прямом эфире.

По информации «Флагштока», среди уволенных оказался и гомельский пропагандист со стажем Станислав Галковский, который вел передачу «Мнения» на Гомельском телевидении. Также его имя пропало со страницы «Авторы» на сайте газеты «Гомельские ведомости» — там он занимал должность заместителя главного редактора с конца 2021 года.

Что стало причиной массовых увольнений, неизвестно.

Между тем на сайте «Гомельские ведомости» в разделе «О нас» вместо Галковского на должности зама главного редактора уже значится подполковник милиции Виталий Пристромов. На это обратило внимание издание «Штодзень».

Пристромов до недавнего времени возглавлял отдел по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома. Гомельчане помнят его по массовым акциям протеста разных лет: там он координировал фото- и видеосъемку протестующих, многие из которых впоследствии были репрессированы. Кроме того, в одном из провластных телеграм-каналов он озвучивал видеосюжеты, где «разоблачал» участников протестов и обвинял их во всевозможных грехах.

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