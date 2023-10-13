ПАСЕ официально признала Путина диктатором 2 13.10.2023, 13:05

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Подана заявка и о присвоении такого же статуса Лукашенко.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, признающую президента России Владимира Путина диктатором, а страну-агрессора - диктатурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко и пресс-службу партии «Слуга Народа».

«Только что! В ПАСЕ принята резолюция, которая признает президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию - де-факто диктатурой!», - сообщил Гончаренко.

За принятие резолюции проголосовали 43 евродепутата.

Отмечается, что процедура внесения изменений в конституцию РФ, которые предоставили возможность оставаться Путину у власти до 2036 года, противоречила же самой конституции России.

Кроме того, ПАСЕ признала, что преобладающие власти Путина, полное отсутствие системы сдерживаний и противовесов превратили РФ в де-факто диктатуру.

Также ПАСЕ:

призвала признать Путина как нелегитимного по истечении его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных, и в рамках стремления к миру;

призвала государства-члены Устава МКС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест;

подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который преодолел бы иммунитет «тройки».

Кроме того, Гончаренко подал поправку о признании диктатором самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко.

Ордер на арест Путина

Напомним, в марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по вывозу украинских детей. Ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

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