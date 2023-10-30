США отреагировали на погром в Махачкале
- 30.10.2023, 8:38
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И обратились к российским властям.
В ночь на понедельник, 30 октября, специальный посланник США по вопросам антисемитизма Дебора Липштадт осудила антисемитские беспорядки, которые начались в аэропорту Махачкалы вечером предыдущего дня. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.
Как говорится в сообщении, Липштадт прокомментировала беспорядки, «направленные против евреев и израильтян» в российском аэропорту, призвав российские власти «обеспечить их безопасность».
«США поддерживают Израиль и всю еврейскую общину, поскольку мы видим всплеск антисемитизма во всем мире», — заявила она.
Посланница добавила, что «нет оправдания нападениям на евреев или антисемитским подстрекательствам, где бы они ни происходили».