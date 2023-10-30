Telegram-канал «Генерал СВР»: В России произошел государственный переворот 14 30.10.2023, 12:39

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Страной якобы руководит глава Совбеза Патрушев.

Крупный российский Telegram-канал «Генерал СВР» утверждает, что в России произошел государственный переворот. Власть якобы перешла в руки глава Совбеза РФ Николая Патрушева:

— В России произошел государственный переворот. В четверг 26 октября в 20.42 московскому времени умер Путин. Тело Путина до сих пор находится в морозильной камере в резиденции президента на Валдае. Медицинский персонал, который занимался лечением и реанимацией Путина, некоторое время удерживали на территории резиденции на Валдае, но после отмашки секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, под подписку о неразглашении были условно освобождены и находятся сейчас по месту постоянного проживания под запретом покидать регион. Смерть Путина, оказывается, государственная тайна.

Часть семьи покойного президента оказались заложниками ситуации и их судьба решается нынешним руководством страны. Сожительница Путина Алина Кабаева с детьми находится под контролем людей из службы безопасности президента, которые сейчас подчиняются приказам и распоряжениям Патрушева. Определенные компромиссы достигнуты с дочерьми президента, они готовы поддерживать миф о якобы живом Путине, но при этом выдвинули ряд условий, которые были приняты. Мария Воронцова станет министром здравоохранения в будущем кабинете министров, а Катерина Тихонова перейдет на место Дмитрия Медведева в Совбез.

Появление двойника Путина якобы завершило государственный переворот и поставило точку в реализации этих намерений:

— Николай Патрушев сразу по нескольким каналам общается с руководством нескольких стран, посвященных в ситуацию, раздавая гарантии преемственности курса и различные обещания. В частности, начало операции Израиля в Газе, это результат договоренности с Николаем Патрушевым о сдерживании Россией антиизраильских сил в регионе. Александр Лукашенко через Грызлова получил отмашку от Патрушева на активную миротворческую деятельность, чем он, собственно, сразу и занялся. Напомним, что Грызлов друг детства Патрушева, и его доверенное лицо, а Лукашенко обладает ключевыми знаниями о происходящем в Кремле. Компромисс и договоренности сплотившихся вокруг Патрушева ближайшего окружения покойного Путина, зыбок и непрочен. Сейчас продолжаются переговоры об окончательной конфигурации будущей власти в России. Скоро будут решения и большие перестановки.

Россией, как утвердажет Telegram-канал, реально руководит Николай ПатрушевЖ

— Путин мертв, его место занимает двойник-самозванец! Мы продолжаем информировать вас обо всем, что происходит в руководстве страны, а скоро появятся и многочисленные подтверждения нашей информации.

Пост о подоплеке ситуации в Дагестане будет опубликован позже.

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