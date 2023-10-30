Валерий Соловей: Российского президента временно будет замещать его двойник 7 30.10.2023, 20:56

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Российский профессор очередной раз подтвердил смерть Путина.

Российский профессор, историк и политический аналитик Валерий Соловей очередной раз подтвердил якобы смерть Владимира Путина.

«Тело покойного президента находится в замороженном состоянии в его резиденции на Валдае. Роль фактического правителя России сейчас выполняет Николай Патрушев во главе своей группировки и широкой коалиции, которую он формирует. Российского президента временно будет замещать его двойник. Сколько продлится это время пока не очень понятно, но вряд ли долго. Не годы и не десятилетия уж совершенно точно. Скорее всего, пару-тройку месяцев.

Не буду скрывать, меня не оставляет чувство глубокого удовлетворения. И я не без удовольствия повторяю эту фразу: Путин умер. Да честно говоря, он не умер – он сдох. И туда ему и дорога. Когда меня обвиняют в бесчеловечности, я возражаю: был бы человек, я бы посочувствовал. Но Путин никогда не был человеком. Это антропоморфное создание, в котором человеческого было ровно столько, сколько в крокодиле-людоеде, когда он переваривал свою жертву», - сказал Соловей на своем YouTube-канале в понедельник.

Слухи о двойниках Путина, а также о его смертельной болезни распространяются не первый год, поэтому к подобным новостям надо относиться осторожно. Подтверждений или опровержений этой информации из более надежных источников пока нет.

Как сообщал Charter97.org, первым о смерти Путина сообщил крупный российский Telegram-канал «Генерал СВР».

Телеграм-канал «Генерал СВР» появился в 2020 году, у него более 450 тысяч подписчиков. Канал ведут от имени бывшего генерала Службы внешней разведки России, в нем публикуют якобы инсайдерскую информацию про президента России Владимира Путина и его окружение. Известный российский политолог Валерий Соловей неоднократно ссылался на публикации этого канала. О подробностях смерти главы РФ он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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