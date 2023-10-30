Приговор белорусу за облитый краской Z-автомобиль оказался не таким, как писали ранее 30.10.2023, 21:48

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У него не условный срок.

53-летнего сотрудника «Нафтана» Илью Двойрина, которого судили за облитый краской Z-автомобиль в Новополоцке, приговорили к одному году «домашней химии», а не к условному сроку, как сообщалось ранее. Это следует из приговора, опубликованного на Национальном правовом портале, передает «Зеркало».

Согласно приговору суда Новополоцка, вынесенному 28 сентября, Илья Двойрин, «грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу», облил белой краской лобовое стекло и стеклоочистители припаркованного у здания ГОВД автомобиля SsangYong с Z-наклейкой с крымскими номерами. Тем самым он якобы причинил владельцу авто имущественный вред на сумму 198 рублей 59 копеек.

Илью Двойрина судили по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). Мужчина признал вину, его жена возместила хозяину авто заявленную сумму ущерба.

Суд приговорил его к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашней химии»).

Напомним, ранее правозащитники сообщали, что гособвинитель просил назначить «нафтановцу» год лишения свободы условно и что именно такой приговор вынес судья Виталий Лапко.

Илью Двойрина задержали 4 июля вместе с сыном Дмитрием, невесткой Викторией и другими родственниками. В его квартире провели обыск. Позже Двойрина отправили в изолятор временного содержания. Сначала на него составили протокол по административной статье и назначили 15 суток ареста. Согласно протоколу, 16 мая он «на автобусной остановке расклеил наклейки с изображением президента России Владимира Путина и текстом на политическую тематику».

После этого в отношении Ильи Двойрина возбудили уголовное дело о хулиганстве за за облитый краской автомобиль с крымскими номерами и символом российской агрессии — буквой Z, припаркованный у здания Новополоцкого ГОВД.

По данным правозащитников, 4 октября мужчину вновь задержали. В тот же день был составлен протокол об административном правонарушении, суд его рассмотрел и в итоге назначил мужчине 15 суток ареста. За что именно — неизвестно.

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