Появились первые фото с места взрыва в одном из цехов «Витебскдрева»
- 11.11.2023, 16:08
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В момент возникновения пожара там находилось 35 работников.
Появились фото с места взрыва в одном из цехов «Витебскдрева».
Кадры опубликовал телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
В цеху по сбору опилок первой линии формирования МДФ в момент возникновения пожара было 35 работников.
Они смогли покинуть производство.
49-летний мужчина тяжело травмирован — его придавило арматурой.
Медики диагностировали закрытую ЧМТ, проводится операция.
В результате пожара повреждена обшивка цеха (около 30 сэндвич-панелей).