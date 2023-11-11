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Появились первые фото с места взрыва в одном из цехов «Витебскдрева»

  • 11.11.2023, 16:08
  • 1,676
Появились первые фото с места взрыва в одном из цехов «Витебскдрева»

В момент возникновения пожара там находилось 35 работников.

Появились фото с места взрыва в одном из цехов «Витебскдрева».

Кадры опубликовал телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В цеху по сбору опилок первой линии формирования МДФ в момент возникновения пожара было 35 работников.

Они смогли покинуть производство.

49-летний мужчина тяжело травмирован — его придавило арматурой.

Медики диагностировали закрытую ЧМТ, проводится операция.

В результате пожара повреждена обшивка цеха (около 30 сэндвич-панелей).

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