Пашинян сообщил Лукашенко неприятную новость

Пашинян сообщил Лукашенко неприятную новость6
- 14.11.2023, 10:46
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Новый демарш от Армении.
Премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Лукашенко заявил, что не будет участвовать на заседании ОДКБ, которое запланировано 23 ноября в Минске.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Примечательно, что Пашиняну позвонил сам Лукашенко.
Ранее Армения отказалась участвовать во встрече секретарей Совбезов СНГ.
Охлаждение отношений между Арменией и Россией произошло после войны в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная республика прекратила свое существование, а регион полностью перешел под контроль Азербайджана.
Власти Армении регулярно критиковали Россию и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) за бездействие на фоне военных действий в Нагорном Карабахе. В начале сентября президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постоянного представителя республики из ОДКБ, после чего Ереван объявил о военных учениях с США.
В свою очередь премьер-министр Пашинян обвинил Россию в покушении на независимость страны, а также заявил о неэффективности ОДКБ и «серьезных вопросах» к российским миротворцам, которые никак не препятствовали действиям Азербайджана, несмотря на то, что должны были предотвратить военный конфликт.