Как оружейный олигарх едва не «утопил» Лукашенко 1 17.11.2023, 9:41

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Будущего диктатора могли «зарезать» еще на этапе выборов 1994 года.

Сам Александр Лукашенко и обслуживающий его сонм пропагандистов много лет заявляют, что его невозможно «наклонить». История хранит, однако, немало случаев, когда это удавалось.

Один из них связан с именем и фамилией постепенно подзабываемого олигарха-оружейника Владимира Пефтиева, пишет planbmedia.io.

В 1993-м и 1994-м, в преддверии и в ходе президентской кампании, нардеп Лукашенко «жег напалмом» коррупционеров. Как правило, это была компиляция из громких дел, озвучиваемых самими властями.

Один из таких «эксклюзивов», ставший доступным благодаря «шпионам» будущего главы таможенного комитета Александра Шпилевского, прозвучал в отношении одного из самых известных бизнесменов страны. Совладелец частной фирмы «СЕН» и руководитель созданного с ее участием оружейного торговца «Белтехэкспорт» Владимир Пефтиев не скрывал, на чьей он стороне. Этого стало достаточным, чтобы обрушить на него с телевизионного экрана эскападу «разоблачений-фактов».

По лукашенковской версии, сохранившейся в виде стенограммы, его интерес к Пефтиеву и «Белтехэкспорту» вызвал «факт», что разрешение на торговлю оружием было выдано за день (24 февраля 1993-го) до того, как была зарегистрирована сама компания (25 февраля 1993 года).

Пефтиев и «Белтехэкспорт» не стали закрывать глаза и практически сразу ответили «разоблачителю».

В СМИ они разобрали каждый факт из сенсационного «разоблачения». И оказалось, что умышленно перепутаны даты регистрации и получения лицензии участника внешнеэкономической деятельности. А сама компания существует еще с 16 января 1993 года.

«Один из излюбленных приемов — обвинить кого-то без суда и следствия в преступлениях и заявить: если это не правда, подавайте на меня суд», — прокомментировал выпад нардепа Пефтиев. И пообещал скоро встретится в суде.

Суда, к сожалению, не было. Мнение обвиняемой стороны согласилась напечатать только малотиражная газета «Белорусский предприниматель».

А «Белтехэкспорт» стал первым, на который, по президентскому указу, пришла проверка. Она не нашла никаких подтверждений «разоблачениям» Лукашенко. Но Пефтиева не могли не снять.

Но через очень короткое время, как только все его схемы обрушились, а нужные контакты отпали, вернули. А в 2010-х уже сам Лукашенко публично защищал и поддерживал некогда своего критика.

Пефтиева даже выпустили из Беларуси с большой частью капитала. И дали спокойно обзавестись недвижимостью в Лондоне, заняться написанием книг по военной истории.

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