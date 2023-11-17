Назвал документ, без которого не все белорусы пройдут техосмотр 1 17.11.2023, 13:44

3,972

Он связан с новым техническим регламентом Таможенного союза.

На предприятии «Белтехосмотр» напомнили белорусским водителям о документах, которые обязательно нужно подготовить перед тем, как отправиться на диагностическую станцию.

Без них некоторые автомобили не смогут пройти техосмотр из-за нового технического регламента Таможенного союза, вступившего в силу чуть больше года назад.

Согласно пункту 9.8.1. приложения №8 к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), с 22 сентября 2022 года владельцы всех транспортных средств, оборудованных газовыми баллонами, при прохождении техосмотра должны помимо прочих обязательных документов предоставлять паспорт изготовителя. Причем такой паспорт требуется для каждого газового баллона, а без этих документов техосмотр пройти невозможно.

«Отсутствие у владельца транспортного средства паспорта газового баллона сформирует заключение о несоответствии транспортного средства установленным требованиям по результатам прохождения государственного технического осмотра», — пояснили в «Белтехосмотре».

Ранее на предприятии также напомнили о том, что в период с 1 декабря по 1 марта пройти плановый техосмотр автомобиль сможет только при условии наличия зимних шин.

Это связано с требованиями Правил дорожного движения: с 1 декабря автомобили по закону могут выезжать на белорусские дороги только на зимней резине. Для тех, кто не успеет вовремя «переобуться» или решит сознательно пренебречь этим требованием ПДД, предусмотрены штрафы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».