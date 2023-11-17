«Лукашенко или кокнут «братья-россияне», или сам тихо повесится в углу» 17.11.2023, 14:12

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Что скрывается за страхами белорусского диктатора.

Почему Лукашенко до сих пор боится протестов?

Политолог Александр Класковский заявил, что Лукашенко понимает, что его «золотой век» прошел. В свою очередь телеграм-канал «Ник и Майк» писал, что многие фобии белорусского диктатора связаны с детскими страхами и дефектами внешности.

Сайт Charter97.org посмотрел, что на эту тему думают читатели:

«Как говорится «мы все родом из детства». И у Путина, и у Лукашенко детство было не ахти какое. Одного били, другого мало били. С возрастом комплексы неполноценности, заложенные в детстве, становятся более выраженными. Это патологическое вранье, трусость, неуважение к окружающим и многие другие отрицательные качества, которые мы и наблюдаем у этих двух типов».

«Таракану и положено прятаться под кроватью или под плинтусом. Хотя на самом деле Лукашенко - клоп постельный. Тоже питается человеческой кровью и горем, активно размножается и хорошо приспосабливается к изменившимся условиям среды. А еще зловонный».

«Неадекватность персонажа видна невооруженным глазом: осознавая вероятность потери власти, сознательно терроризирует население и держит политзаключенных».

«Когда Путин умрет, Лукашенко первый побежит к европейцам рассказывать, как он сдерживал бункерного».

«Вы видели, как это чучело выглядело на последней поездке? Живая покрашенная мумия. Удивляюсь, чем его колят, что он еще двигается».

«Вариант с цветами не принял, остается вариант №2. Лукашенко это понимает, поэтому и готов на все».

«Я думаю что Джо и Си уже списали Сашка-кровопийцу со счетов. Китайцы явно мутят с США и ЕС план по уничтожению свиты путлера и его приспешников, поскольку потерянные миллиарды долларов от торговли с Западом Китай не простит ни за какие коврижки. Даже комунякам из поднебесной надоел этот плешивый упырь».

«То что Лукавый теряет власть, заметно по прикорытникам. Стали смелее красть. Тянут кто что может».

«В 1945 Гитлер покончил с собой. Тоже умер не своей естественной смертью. А вот отвечать за все содеянное пришлось близкому окружению диктатора. В Беларуси, похоже, будет подобный сценарий. Сашу или кокнут «братья-россияне», или сам тихо повесится в углу, или сработает чей-то снайпер, в лучшем случае сбежит в Орду. Но отвечать перед народом Беларуси придется именно близкому окружению самозванца. И перекладывать всю вину на Лукашенко, как это делали подельники Гитлера на Нюрнбергском процессе, не получится. Каждый получит по «заслугам», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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