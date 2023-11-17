Назван лучший смартфон для фотографий 6 17.11.2023, 18:56

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Малоизвестный Android обошел iPhone 15 Pro.

В конце сентября Huawei представила на рынке хитовый флагман Mate 60 Pro+ с топовым набором камер. Специалисты DxOMark протестировали его заднюю камеру и пришли к выводу, что по части фото смартфон не оставляет шансов другим моделям.

Так, в ходе тестирования камера Huawei Mate 60 Pro+ набрала 157 баллов, что позволило смартфону занять первое место рейтинга, всего на один пункт обойдя прошлого лидера – Mate 60 Pro. Далее располагаются iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Почему Huawei Mate 60 Pro+ лучший

Очень широкий динамический диапазон, точная экспозиция при портретной и пейзажной съемке;

Хорошая цветопередача, быстрый и точный автофокус;

Переменная диафрагма позволяет оптимизировать глубину резкости для каждой сцены;

Хороший эффект размытия и точная изоляция объекта в портретном режиме.

Топовая макросъемка благодаря использованию телеобъектива 3,5x.

Несмотря на абсолютное лидерство, специалисты DxOMark назвали сразу несколько минусов камеры Mate 60 Pro+. Например, потеря деталей в высококонтрастном видео и видео при слабом освещении, также при слабом освещении заметен шум, артефакты на фото. А еще контраст лица и оттенки кожи могли бы быть лучше в сложных сценах с «контровым» освещением. Но несмотря на это, Mate 60 Pro+ теперь – лучший в мире камерофон.

Также в топ DxOMark лучших камерофонов попали Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Oppo Find X6, Huawei Mate 50 Pro и базовый Pixel 8.

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