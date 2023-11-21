С Борисовым камнем в Полоцке начали происходить странные вещи 2 21.11.2023, 14:46

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Это не хулиганы, и не явление природы.

Жители Полоцка бьют тревогу: на легендарном Борисовым камне появились странные потеки.

Высеченные на легендарном камне крест и надписи «ХС Ника» и «Господи, помози рабу своему Борiсу», изменили цвет, возле них появились потеки, сообщает nashaniva.com.

В Музее Софийского собора объясняют: это не хулиганы, и не явление природы. Надпись на камне подрисовали специально, «чтобы было читабельнее».

А это нормально — подрисовывать памятник? На такой вопрос в отделе культуры Полоцкого райисполкома заявили, что ничего не слышали о крашении Борисового камня, и обещали прислать на место специалиста, чтобы он увидел все собственными глазами.

Борисов камень внесен в Государственный список историко-культурных ценностей. Поэтому на любые действия с ним должно быть получено согласие Министерства культуры.

Борисовы камни — уникальные памятники XII века, монументальный проект полоцкого князя Бориса Всеславича, при котором были выбиты надписи на огромных валунах в разных концах государства.

Из семи или десяти — исследователи спорят, какие из камней относить к «Борисовым» — известных валунов сохранились три. Остальные взорвали в советский период. Но и из сохранившихся один не в Беларуси, а еще в XIX веке был вывезен российскими колонизаторами под Москву, в Коломенское. А тот второй, который в Беларуси, в Друе, расколот.

Тот Борисов камень, который лежит возле полоцкого Софийского собора, нашли в Двине примерно в 5 километрах от Полоцка, напротив деревни Подкастельцы. Первая попытка вытащить на берег валун из полевого шпата, обхват которого около восьми метров, была совершена еще в 1889 году, но оказалась безуспешной. В 1981 году к идее вернулись. Камень перенесли в одну из первых белорусских столиц. Это один из древнейших памятников белорусской государственности — простой и величественный одновременно.

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