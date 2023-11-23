Лукашенко обиделся на Армению10
- 23.11.2023, 16:34
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И заявил о демарше.
Лукашенко обиделся на Армению за отказ приехать на саммит ОДКБ в Минске.
«Мы также, не буду этого скрывать, обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторую неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности, — сказал Лукашенко, имея в виду ситуацию с Арменией, премьер-министр которой отказался присутствовать на саммите ОДКБ в Минске. — Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определенных причин».
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с Лукашенко отказался ехать в Минск.