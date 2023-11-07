Армения отказалась участвовать во встрече секретарей Совбезов СНГ 1 7.11.2023, 12:51

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Ереван не стал объяснять Москве причину решения.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не приедет в Москву на встречу с коллегами из стран СНГ, которая должна пройти 8 ноября.

Об этом сообщил пресс-секретарь армянского Совбеза Татевик Петросян, передает госинформагентство «Арменпресс». Причину такого решения он не назвал.

В октябре от участия в саммите глав СНГ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тогда пресс-служба армянского кабмина также не назвала причину отказа, а в Кыргызстане, который принимал саммит, объяснили отсутствие Пашиняна «рядом обстоятельств».

Перед встречей глав СНГ в Кыргызстане также проходил саммит министров иностранных дел СНГ, который глава МИД Армении Арарат Мирзоян тоже решил пропустить. Ереван на мероприятии представлял его заместитель.

Охлаждение отношений между Арменией и Россией произошло после войны в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная республика прекратила свое существование, а регион полностью перешел под контроль Азербайджана.

Власти Армении регулярно критиковали Россию и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) за бездействие на фоне военных действий в Нагорном Карабахе. В начале сентября президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постоянного представителя республики из ОДКБ, после чего Ереван объявил о военных учениях с США.

В свою очередь премьер-министр Пашинян обвинил Россию в покушении на независимость страны, а также заявил о неэффективности ОДКБ и «серьезных вопросах» к российским миротворцам, которые никак не препятствовали действиям Азербайджана, несмотря на то, что должны были предотвратить военный конфликт.

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