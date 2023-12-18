Белорусы столкнулись с еще одной пенсионной проблемой 2 18.12.2023, 10:18

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Проблема нарастает как снежный ком.

Все больше белорусов задаются вопросами о получении пенсии за рубежом. Кто-то уехал в пенсионном возрасте и у него заканчивается белорусская карточка, на которую приходили деньги, кто-то еще работает, но находится в довольно зрелом возрасте, кто-то перевозит за границу родителей и беспокоится, как им не потерять пенсию, которую они заработали, пишет сайт телеканала «Белсат».

Польша

«Пытаюсь понять, как людям старшего поколения интегрироваться в польское общество»

Бывшему брестчанину Александру 67 лет. Во время протестов 2020 года он стал известным благодаря тому, что играл на фортепиано для участников маршей, а на балконе повесил плакат с надписью «Музыка с народом». Именно из-за этого проявления солидарности мужчина был вынужден бежать с родины, где ему грозило уголовное дело.

Александр уже третий год живет в Варшаве. Получил международную защиту. Некоторое время работал, но найти более-менее постоянную работу, которая была бы по силам в 67 лет не так просто. Поэтому брестчанин решил выяснить, как белорусу получать пенсию в Польше.

Договор о социальном обеспечении между Беларусью и Польшей вступил в силу 1 апреля 2022 года. Согласно ему, белорус может получать пенсию в Польше. Работает это так: к польскому стажу можно зачислить белорусский (в Польше, чтобы получать пенсию, мужчинам нужно отработать и при этом выплачивать пенсионные взносы 25 лет, женщинам – 20 лет), что, однако, не значит, что за время работы в Беларуси человек будет получать польскую пенсию. За годы работы в Беларуси он будет получать белорусскую пенсию в польской валюте, а польская сторона будет добавлять свою часть, за время работы в этой стране. Беларусь и Польша при этом, согласно договору, будут сами производить между собой взаиморасчеты.

У Александра есть трудовой стаж и в Беларуси, и в Польше, поэтому он подал заявление в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) на получение пенсии. Результатов рассмотрения обращения белорус все еще ждет.

«Наверное, я один из первых белорусов, кто пытается здесь получить пенсию. Решил этот путь пройти, чтобы потом другим рассказать, как это работает. Я в целом сейчас пытаюсь понять, как лучше интегрироваться людям старшего поколения в польское общество, выясняю, как получать дотации на коммунальные платежи, оплату жилья», – рассказывает Александр.

Бывший брестчанин еще год назад сумел добиться скидки на оплату коммунальных услуг в размере около 500 злотых. Теперь он хочет получить от государства арендное жилье, что возможно при условии низкого дохода.

«Здесь много возможностей для жизни даже с ограниченным бюджетом. Я почувствовал больше внимания к себе, чем в Беларуси. Здесь действительно политика более социально ориентированная, чем у нас, направлена на то, чтобы у всех была крыша над головой», – говорит белорус.

Александр вместе с единомышленниками создали инициативу – Фонд интеграционной взаимопомощи белорусов в Польше.

«Мы хотим собрать информацию, которая поможет белорусам интегрироваться в польское общество, сделает проще социальную, культурную, духовную адаптацию, поможет с изучением польского языка, – рассказывает брестчанин. – Особенно это важно для людей пожилого возраста, у которых здесь нет работы».

Инициатива планирует провести ряд круглых столов с приглашением специалистов, которые будут делиться знаниями в различных областях, полезных для адаптации и жизни в Польше, особенно для людей пожилого возраста. Ведь, по словам Александра, проблема выживания белорусов пенсионного возраста за рубежом будет нарастать «как снежный ком».

Пенсии нет, но помогают городские социальные службы

Беларус Сергей Пономарев уехал в Польшу в 2010 году. Работал все эти годы неофициально, так как надеялся, «что режим в Беларуси падет» и можно будет вернуться домой. Потом Сергей заболел и лечился в Польше.

«Слава Богу, бесплатно – оплатило государство. Польский представитель Сергея добивался, чтобы была назначена пенсия, мол, такая возможность есть – то ли премьер-министр, то ли президент могут назначить пенсию в особых случаях, однако не получилось. Белорусский стаж также не засчитали, хотя была предъявлена трудовая книжка», – рассказывает родственник Сергея.

Белорусской пенсии у Пономарева тоже нет. Все, что смог получить белорус – помощь от городской социальной службы в размере около 680 злотых ежемесячно. Также выделяются деньги на продукты, частично покрываются коммунальные платежи. В октябре 2022 года Сергей получил социальную квартиру. Жители города Гнезно, где он живет, помогли с мебелью и техникой.

«Продуктами до сих пор сильно помогает продавец в местном мясном магазине, за что мы ей очень благодарны», – говорит родственник Сергея.

Пенсия в Польше может быть и 3 гроша

Создатель BelPolska_bot Дмитрий Егоров, который много лет живет в Польше и в последнее время сам серьезно заинтересовался вопросом пенсий, рассказал, как работает польская пенсионная система.

В Польше есть государственная пенсия, которую выплачивает ZUS. Ее минимальный размер – 1588 злотых (примерно $375). Однако сколько на самом деле вы будете получать, зависит от того, какие отчисления в пенсионный фонд делал ваш работодатель или вы сами, если вы – ИП. Минимальная пенсия в Польше – это не гарантированная пенсия.

«Размер пенсии зависит не только от стажа, но и от размера отчислений в ZUS. Если вы – мужчина в возрасте 40 лет и приехали в Польшу, вам нужно уже сейчас начать работать, чтобы заработать хотя бы минимальную пенсию. Мужчины должны отработать 25 лет, женщины – 20 лет. Если стажа не хватит, пенсия будет даже меньше минимальной. Я читал о случаях, когда пенсия составляла 3 гроша, так как человек проработал один день в своей жизни», – рассказывает Дмитрий.

Кроме уплаты взносов, для получения пенсии важно иметь трудовой стаж по двум типам договоров – umowa o pracę или umowa zlecenia. На договоре o dzieło нет отчислений, поэтому на пенсию претендовать нельзя.

Дмитрий Егоров считает, что пенсия даже большая, чем минимальная государственная, не позволит жить достойно.

«Сейчас экономисты говорят: чтобы понять, какая у вас будет пенсия, представьте, что будете жить на треть вашего заработка. Это печальная картина. Поэтому я бы посоветовал избегать больших отчислений в ZUS и откладывать деньги, как и инвестировать в свою пенсию», – говорит создатель BelPolska_bot.

«Нет шансов получить от Польши деньги, если ты здесь ни дня не проработал»

Дмитрий советует пользоваться такими продуктами как IKE (Indywidualne Konto Emerytalne – индивидуальный пенсионный счет) и IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – Индивидуальный счет пенсионного страхования), которые позволяют инвестировать деньги или отдавать их под управление специалистам.

Еще один хороший продукт, который продвигает и само государство, по словам Дмитрия, – это PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). В этом инструменте ежемесячно делаются отчисления от зарплаты в размере 2%, еще 1,5% добавляет работодатель, и есть также выплаты от государства. Эти отчисления можно вкладывать в акции, облигации, есть комбинированные пакеты.

«Это очень хороший инструмент. От PPK не отказываются люди, работающие в финансовом секторе и умеющие считать деньги. Средства в любой момент можно снять со своего счета, и они будут увеличены на ту сумму, которую доплатил работодатель», – объясняет Дмитрий.

Что делать белорусам пенсионного или предпенсионного возраста, которые были вынуждены уехать из Беларуси, Дмитрий сказать не может.

«Кажется, нет шансов получать деньги от польского государства, если ты ни дня не проработал здесь официально, – говорит создатель BelPolska_bot. – Если до пенсии еще есть хоть немного времени, надо откладывать уже сегодня, ежемесячно, в обязательном порядке. Когда я получаю прибыль, то так же, как я плачу за квартиру, откладываю определенную сумму на собственный счет в IKZE».

Литва

Официальная работа и собственные отчисления на пенсионный счет

Ольга Паук, блогер, известная белорусам по проекту «Рудабельская паказуха», с 2020 года живет в Литве. Несмотря на молодой возраст, о пенсии Ольга думает уже сейчас.

«Я устроилась на официальную работу, с которой шли отчисления в государственную пенсионную систему. А когда открывала в банке счет, мне рассказали, что с него можно делать собственные пенсионные отчисления. Сейчас ежемесячно из денег, что у меня есть на карточке, идут отчисления на пенсионный счет», – рассказывает девушка.

Ольга не делала пересчет своего белорусского трудового стажа, потому что пока не думала, свяжет ли свою жизнь с Литвой насовсем.

Блогер убеждена, что уже сейчас белорусские демсилы должны думать о пенсионном обеспечении, так как за границу из-за репрессий выехали не только молодые люди.

«Есть люди, которые болеют, имеют инвалидность. Кто их будет поддерживать? Такие кейсы нужно отслеживать и распространять информацию, потому что на сегодняшний день, если бы я стала инвалидом, я бы не знала, что мне делать и куда идти и имею ли я на что-то право в Польше или Литве», – говорит девушка.

«А вдруг лишат гражданства или напрямую пенсии?»

Священник Белорусской православной церкви Александр Шрамко был вынужден уехать из Беларуси из-за репрессий. Сейчас он живет в Литве и получает белорусскую пенсию на белорусскую карточку. Три месяца назад подал заявление на перевод пенсии в Литву, что можно сделать согласно соглашению между Беларусью и Литвой о выплате пенсий. Тогда белорусская пенсия будет приходить на литовский счет.

Размер пенсии у Александра совсем небольшой – около 150 евро.

«Это результат экономии на священниках в церкви – там традиционно показывали минимальную официальную зарплату, – рассказывает священник. – Для Литвы это мелочь, но хотя бы буду официально иметь статус пенсионера, а это даст право на медицинскую страховку и определенные льготы, например, чтобы поставить зубные протезы».

Согласно литовскому законодательству, белорусский пенсионер, переезжающий в Литву, сначала должен получить документ на право проживания в Литве, задекларировать свое место жительства, а потом обратиться по поводу возобновления выплаты пенсии в Sodra (учреждение, ответственное за социальное страхование в Литве) и представить заявление в свободной форме о возобновлении выплаты пенсии, назначенной в Беларуси. В заявлении нужно указать место жительства в Беларуси, номер территориального отделения Белорусского фонда социального страхования населения, выплачивающего пенсию, реквизиты банка и счет, на который будет перечисляться пенсия в Литве, а также приложить разрешение на проживание в Литве, пенсионное удостоверение, выданное в Беларуси (при наличии). Выплату пенсии, назначенной в Беларуси, продолжит Белорусский фонд социального страхования населения через Вильнюсское отделение Sodra.

Заявление Александра Шрамко пока рассматривается. Сколько времени может занять этот процесс, священник не знает – каких-то точных сроков нет. В целом, получение белорусской пенсии в Литве Александр считает не лучшим вариантом.

«А вдруг лишат гражданства? Или напрямую пенсии. Или там штраф какой-то из пенсии решат брать, – задается вопросами священник. – Поэтому надо Офису как-то добиваться, чтобы белорусы имели право хоть на минимальную социальную пенсию здесь. Среди релокантов не так много пенсионеров, поэтому пока эта проблема не такая актуальная, но она будет расти с каждым годом».

Чехия

Отработать 35 лет, чтобы получить пенсию

Белоруска Рита Гатих живет в Чехии 22 года, имеет уже довольно большой трудовой стаж, но все равно меньше, чем у местных в том же возрасте.

«В моем случае пенсионные отчисления делает работодатель, но одновременно я проконсультировалась, какие есть фонды, возможности, и уже третий год откладываю себе определенную часть денег, которые потом будут моей пенсией в дополнение к государственной», – рассказывает белоруска.

Чтобы претендовать на пенсию, в Чехии нужно отработать 35 лет. Сумма будет зависеть от места работы, стажа, размера зарплаты. У женщин есть надбавки за каждого ребенка, которого она воспитала. Пенсии в Чехии обычно хватает, чтобы заплатить за квартиру, коммунальные услуги и на питание. Наибольшие пенсии у людей, работавших на руководящих должностях, получали большие зарплаты.

«Я вижу, что люди в возрасте 50+ больше рассчитывают на государственную пенсию, а уже тридцатилетние делают себе пенсионные сбережения с того момента, как пошли работать. Моей дочке 20 лет, она работает, и уже делает пенсионные сбережения. Я тоже больше рассчитываю на себя, чем на государство, но сколько смогу накопить денег, не знаю», – рассказывает Рита.

Между Чехией и Беларусью также есть соглашение о пенсиях, однако Рита не стала пересчитывать свой белорусский трудовой стаж и добавлять к чешскому, потому что поехать на родину за документами не может. По словам нашего собеседника, белорусам стоит задумываться о пенсиях в том числе за рубежом и в молодом возрасте.

«Конечно, хорошая идея работать до смерти, но неизвестно, насколько человек физически и умственно сможет. И я не могу представить себе воспитательницу в детском саду, которой 80 лет, и не хотела бы встретить на дороге 80-летнего водителя, – говорит Рита. – Поэтому надо думать о пенсии. В том числе и нашим демсилам, потому что за границу переезжают люди разного возраста, и им надо как-то продолжать жизнь».