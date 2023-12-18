Белорусов ждут новшества по пенсионным взносам 18.12.2023, 17:23

Уже в следующем году.

Чиновники планируют в 2024 году подготовить изменения по страховым взносам в Фонд соцзащиты населения. Среди прочего они хотят отменить для некоторых нанимателей потолок по суммам, с которых не взимаются отчисления в ФСЗН. Об этом стало известно из обоснований Национального центра законодательства и правовых исследований, в которых говорится о необходимости разработать новшества, отмечает «Зеркало».

Для некоторых нанимателей хотят отменить потолок, при превышении которого с зарплаты работника не нужно платить взносы в Фонд соцзащиты населения. Сейчас этот порог составляет пять средних зарплат по стране (если брать октябрьские данные, то это чуть больше 9850 рублей). Чиновники хотят убрать этот потолок для тех нанимателей, который платят работникам зарплаты в конвертах.

Работникам ФСЗН также хотят разрешить взыскивать долги физлиц, которые самостоятельно уплачивают страховые взносы в фонд. Этим специалистам намерены позволить выносить решения о взыскании недоимок и пеней, а затем направлять их в органы принудительного исполнения, чтобы те «выбили» средства. К примеру, это может затронуть тех, кто работает на налоге на профдоход. Напомним, чиновники также хотят ввести еще одно изменение для плательщиков этого сбора — разрешить им вносить больше средств в госбюджет, чтобы эти деньги шли в ФСЗН на будущую пенсию.

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