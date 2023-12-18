Очередная кремлевская глупость Телеграм-канал «СерпомПо»

18.12.2023, 18:46

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Читающий народ «не совсем разделяет линию партии и правительства».

Писатель Борис Акунин внесён Росфинмониторингом в список «террористов и экстремистов».

Книги его одно издательство и одна сеть магазинов распространять не будут.

Зампред Совбеза Медведев уже высказался в привычной грубой манере.

Так, но что дальше? Нужна какая-то динамика.

Может, кремлёвские додумаются, чтобы книги Акунина сжигать на площадях? Складывать из них костры, призывая «сознательных граждан» приносить труды писателя-«экстремиста». И чтобы вокруг с криками радости скакали думские депутаты, пионеры, «молодогвардейцы», члены «Единой России», осчастливленные обязательными членскими взносами.

Сообщается, что согласно данным «Литрес», Борис Акунин был в 2022 году самым покупаемым автором, заработал больше всех. Это, конечно, признание – люди голосовали рублём.

Воевать с популярным писателем – очередная державная глупость. С Солженицыным советские власти воевали. Чем всё закончилось?

Между прочим, непонятно, а что же это разного рода Z-авторы менее популярны, чем Акунин? Скажем, какой-нибудь Захар Прилепин, Шаргунов и кто-то еще? Получается, что читающий народ, как говорится «не совсем разделяет линию партии и правительства».

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