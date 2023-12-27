Удар по бухте в Феодосии: кроме БДК «Новочеркасск» затонуло еще одно судно 27.12.2023, 8:06

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Опубликованы спутниковые снимки.

Появились первые спутниковые снимки уничтоженного во вторник, 26 декабря, большого десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии, что на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает проект журналистских расследований «Схемы».

На фото от Planet Labs, которые оказались в распоряжении журналистов, можно увидеть, что в результате удара тактической авиацией Воздушных сил ВСУ, кроме ВДК «Новочеркасск» частично затонуло и еще одно судно.

Как считает «Радио Свобода», это учебно-тренировочный корабль «УТС-150», который можно наблюдать на фотографиях из порта как минимум с 2007 года.

Для сравнения использовали снимок порта в Феодосии за 5 декабря 2023 года.

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Подтверждено поражение корабля «Новочеркасск» из состава Черноморского флота России тактической авиацией Воздушных сил ВСУ.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о проведенном ударе.

Фотографии поврежденного судна появились в социальных сетях. На снимках видны лишь черные обугленные обломки судна.

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Украины, назвал удар по ВДК «Новочеркасск» ключевым событием минувшей ночи. По его словам, уничтоженное вражеское судно пополнит эскадру Черноморского флота России, возглавляемую потопленным ранее флагманом «Москва».

На борту БДК «Новочеркасск» могло быть до 2000 Shahed

Полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал в эфире национального телемарафона, что мощная детонация на корабле «Новочеркасск», вызванная, вероятно, уничтожением ударных дронов типа Shahed. По его словам, ВС РФ могли потерять около двух тысяч БПЛА.

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