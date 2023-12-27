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Соловьев окончательно двинулся рассудком

  • Анатолий Несмиян
  • 27.12.2023, 9:49
  • 5,752
Соловьев окончательно двинулся рассудком

Пройдена тонкая грань.

С российской пропагандой не всегда понятно, где проходит та тонкая грань между спущенным сверху указанием и ярко выраженным психическим заболеванием тостующего.

Советский Союз в 1945 году был гораздо более скромным в своих требованиях к Западу при том, что выдвигал он их не из Марьинки, взятой через почти два года спецоперации, а из Берлина. У нынешних адекватность явно сместилась, как сейчас модно говорить, «влево», причем так влево, что даже шкалы не хватает.

Анатолий Несмиян, t.me

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