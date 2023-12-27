На борту были «Калибры» и КАБы: новые данные о потерях РФ после затопления «Новочеркасска» 4 27.12.2023, 10:34

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БДК был загружен под завязку.

Атакованный российский БДК «Новочеркасск» в Феодосии был по завязку нагружен боеприпасами. Среди прочего там были ракеты «Калибр» и КАБы. Об этом пишет российский анонимный телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на свои источники на флоте.

«Произошла сильная детонация. БДК был загружен под завязку», — сказал собеседник паблика.

По его словам, на борту были ракеты типа «Калибр» — не менее 2 штук. Также было и другое высокоточное вооружение, в частности авиабомбы КАБ-500 — не менее 4 штук. Было и другое вооружение.

По словам источника, в результате попадания в корабль и детонации боеприпасов на его борту погибли по меньшей мере 23 члена экипажа. Большинство из них по приказу командования находилось на корабле, а не в казарме.

«Десятки тел, некоторые сгорели заживо прямо в каютах. Ужас», — рассказал один из моряков.

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины атаковали БДК «Новочеркасск» в Феодосии в оккупированном Крыму. Удар нанесли пилоты Воздушных сил крылатыми ракетами.

В Воздушных Силах Украины проинформировали, что в момент атаки корабль мог перевозить боеприпасы и иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

Позже обнародовали спутниковые снимки уничтоженного корабля — он пошел на дно. Также в СМИ сообщили, что частично затонуло еще одно судно.

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