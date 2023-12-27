Неожиданный ответ РФ: новое украинское оружие может изменить ход войны 1 27.12.2023, 10:52

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Что известно о модели AQ-400 Scythe.

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков заявил, что новый украинский беспилотный летательный аппарат AQ-400 Scythe («Коса») станет ответом российским дронам типа Shahed. Об этом он рассказал NV.

Он отметил, что новый БПЛА является дешевым. По данным разработчика ударного дрона, стоимость базового планера составляет около 15 тысяч долларов.

«Такие средства поражения могут выполнить свои концептуальные задачи исключительно при условии их массового производства и использования», — сказал Олег Катков.

Он отметил, что враг ежемесячно запускает по Украине более 300 дронов, Воздушным силам удается сбивать около 85-90%. Тогда как остальные БПЛА наносит ущерб, а украинская сторона использует значительные ресурсы на борьбу с ним. Катков считает, что со стороны Украины речь должна идти об аналогичных объемах и аналогичном концентрированном использовании дронов для ударов в глубину территории врага.

По его словам, из-за запрета использовать западное вооружение по территории РФ, отечественные дальнобойные дроны-камикадзе пока остаются единственной возможностью наносить удары вглубь врага.

Кроме этого, эксперт считает, что БПЛА AQ-400 Scythe можно запускать даже с крыши автомобиля, который разгоняется до взлетной скорости самого дрона. Также беспилотник можно будет монтировать на шасси, которое будет отсоединяться после того, как БПЛА AQ-400 Scythe оторвался от земли.

«То есть чем дешевле будет запуск, тем лучше», — подчеркнул Катков.

БПЛА AQ-400 Scythe: что известно

Технические характеристики дрона AQ-400 Scythe:

дальность полета — 750 километров;

пребывание в воздухе — 6,5 часа;

крейсерская скорость — 144 км/ч;

полезная нагрузка — 32 килограмма, может увеличиться до 70 килограммов в случае уменьшения дальности полета.

Напомним, 20 декабря соучредитель проекта DroneUA Валерий Яковенко рассказал, что дроны AQ-400 Scythe могут использовать для ударов по промышленным объектам и местам производства вооружения в РФ. Кроме этого, БПЛА подойдет для атак по военным объектам.

В тот же день военно-политический обозреватель и аналитик «Информационного сопротивления» Александр Коваленко сообщил, что украинский дрон AQ 400 Scythe («Коса») нельзя назвать аналогом БПЛА типа Shahed, поскольку это не копия, а его боевая часть более массивная.

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