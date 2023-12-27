«Такого даже Голливуд не придумал!»: Видео с детского утренника вызвало у белорусов споры 27.12.2023, 18:01

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Ролик набрал почти 8 миллионов просмотров.

Жительница Бобруйска сняла видео на утреннике в детском саду, куда ходит ее дочь, а оно неожиданно для нее самой попало в рекомендации TikTok и стало набирать миллионы просмотров.

Девушка выложила короткий ролик выступления воспитателей на утреннике, один из них был в образе «избушки на курьих ножках» из сказки. Видео набрало почти 8 миллионов просмотров.

Однако мнения белорусов разделились. Не все читатели сайта Charter97.org понимают, почему видео стало популярным:

«Я один не понял, в чем здесь фишка?»

«Стесняюсь спросить, у всех пользователей TikTok мозги настолько мягкие, если обычное короткое видео с аниматорами на детском утреннике такую реакцию вызывает?!»

«Какая-то фигня. Еще и дед мороз синего цвета. Конечно, не дай Бог, дети увидят бело красного деда! Почему у избушки нет решеток на окнах?»

«Осмелюсь тут написать, что сказка про избушку на курьих ножках, бабу-ягу и детей, запеченных в ее печке, — это отражение реальных исторических событий, происходящих на мокшанских болотах в древности. Еще древние греческие историки описывали мокшан как андрофагов».

Однако нашлись и те, кто оценил видео:

«Мне понравилось! Красиво и весело! Хорошие костюмы у аниматоров. Музыка веселая и подвижная, не рэп. Даже «курьи ножки» у избушки как настоящие! Лайк!»

«Я, конечно, дико извиняюсь, но скажу свое веское слово. Утренник нормальный, избушка на курьих ножках тоже вполне, музыка подходящая (не под «калинку-малинку» же ей выходить), кому не нравится, пусть сами для своих детей устроят новогодний (или любой другой ) утренник».

«Музыка трешовая, с куриным кудахтаньем, ящик на ногах с ластами! Это жесть! Такого даже Голливуд не придумал! Зачетное видео!»

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