В ВСУ показали фото оккупантов, которые недавно сдались в плен на Запорожском направлении

В ВСУ показали фото оккупантов, которые недавно сдались в плен на Запорожском направлении2
- 27.12.2023, 20:23
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За последние дни это уже вторая группа оккупантов на этом направлении, которая сдалась в плен.
За последние дни на Запорожском направлении уже вторая группа оккупантов из состава 71-го полка ВС РФ сдалась в плен.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Оперативное командование «Запад».
По словам самих пленных, причинами этого является бесчеловечное отношение командования РФ и большие потери в российских подразделениях.
«Оккупанты отмечали, что ежедневно группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и тех, кто недавно подписал контракт, отправляют на штурм, с которого они уже не возвращаются», - говорится в заявлении.
Командиры 71-го полка ВС РФ перед отправкой уверяют военнослужащих, что они будут находиться далеко от линии боевого соприкосновения и в быстрый срок будут заменены другими военнослужащими.
Поэтому группы, оказавшись без продовольствия и боеприпасов под обстрелами, принимают решение сдаться в плен.