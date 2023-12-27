В ВСУ показали фото оккупантов, которые недавно сдались в плен на Запорожском направлении 2 27.12.2023, 20:23

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Фото: t.me/operationalcommandwest

За последние дни это уже вторая группа оккупантов на этом направлении, которая сдалась в плен.

За последние дни на Запорожском направлении уже вторая группа оккупантов из состава 71-го полка ВС РФ сдалась в плен.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Оперативное командование «Запад».

По словам самих пленных, причинами этого является бесчеловечное отношение командования РФ и большие потери в российских подразделениях.

«Оккупанты отмечали, что ежедневно группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и тех, кто недавно подписал контракт, отправляют на штурм, с которого они уже не возвращаются», - говорится в заявлении.

Командиры 71-го полка ВС РФ перед отправкой уверяют военнослужащих, что они будут находиться далеко от линии боевого соприкосновения и в быстрый срок будут заменены другими военнослужащими.

Поэтому группы, оказавшись без продовольствия и боеприпасов под обстрелами, принимают решение сдаться в плен.

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