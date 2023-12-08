В Чехии провели эксперимент: украинку «обижали» на улице 8.12.2023, 14:08

Как реагировали прохожие?

В чешской Остраве документалист Ян Латал провел социальный эксперимент: под видом обычного прохожего стал изображать агрессивное общение с беженкой из Украины, передает dialog.ua.

Целью данного мероприятия было проверить, заступятся ли жители Чехии за девушку из Украины. Актер, игравший «агрессивно настроенного местного жителя» пенсионного возраста, появился на остановке общественного транспорта.

Он делал вид, что оскорблял украинку и прогонял ее из страны. «Ты из Украины? Что здесь забыла?» - «нападал» он на девушку.

Примечательно, что во всех восьми случаях чехи за нее заступились. Таким образом эксперимент показал истинное отношение граждан Чехии к украинцам.

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