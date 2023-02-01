В Киеве состоится церемония прощания с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым
- 1.02.2023, 20:21
Церемония пройдет 4 февраля в Главном костеле Киева.
В Киеве состоится церемония прощания с погибшим в Украине белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым.
Церемония пройдет в субботу, 4 февраля в 14:00 в Соборе Святого Александра (Главный костел Киева) по улице Костельная 17.
Позже церемония прощания состоится в Варшаве, где Эдуард Лобов будет захоронен. Дата и место станут известны позже.
Эдуард Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.
26 января боец получил осколочное ранение под Угледаром. Но успел уничтожить более пяти оккупантов.
Эдуард Лобов — бывший политзаключённый. Он был задержан 18 декабря 2010 года, а после незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».
Лобов проходил срочную службу в 5-ой отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке. Воевал в Украине с 2015-го года.
В 2014 году сайт Charter97.org объявил Эдуарда лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.