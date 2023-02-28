Атаки беспилотников зафиксированы в шести регионах России 4 28.02.2023, 21:22

4,962

Один из дронов упал примерно в 95 километрах от Москвы.

Целая серия инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) зафиксирована во вторник, 28 февраля, на территории России. За сутки беспилотники обнаружены в шести регионах РФ — один из дронов упал примерно в 95 километрах от Москвы, рядом с газокомпрессорной станцией «Газпрома». В Санкт-Петербурге в небо пришлось поднимать истребители, передает DW.

БПЛА у компрессорной станции «Газпрома» близ Коломны

Один из БПЛА упал близ деревни Губастово в Коломенском районе Московской области. Как сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев, "целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал". Жертв и разрушений не зафиксировано. К расследованию подключилась Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Неподалеку от места падения расположена газокомпрессорная станция «Воскресенск» российской госкорпорации «Газпром». В компании заявили, что произошедшее «на работу никак не повлияло». «Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме», - указали в пресс-службе. Взрыва не произошло.

По версии Telegram-канала SHOT, дрон рухнул всего в 10 метрах от забора станции «Газпрома», канал Mash в свою очередь сообщил, что это произошло в ста метрах от объекта.

По данным SHOT, речь могла идти об ударном БПЛА UJ-22. Дроны такого типа выпускает украинская компания «УКРДЖЕТ». Их скорость полета может достигать 160 километров в час, максимальная высота полета - 6000 метров.

По информации SHOT, дрон резко снизился в связи с тем, что, возможно, закончилось топливо, зацепился за деревья, было повреждено крыло. То, что дрон — иностранного производства подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах.

Расстояние от Губастово до Москвы — примерно 95 километров.

В небо над Санкт-Петербургом были подняты истребители

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью было временно закрыто из-за неопознанного летающего объекта. Как передал Telegram-канал Baza, речь шла о закрытии 200 квадратных километров воздушного пространства. Международный аэропорт Пулково перестал на время принимать и отправлять рейсы. Небо было закрыто до 13.20 мск. Все гражданские самолеты, направлявшиеся в Пулково, разворачивали в небе. Власти Санкт-Петербурга заявили, что наземные службы воздушной гавани работали в штатном режиме.

По данным канала Baza, был введен план «Ковер», который объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Он означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район.

По данным канала 112, в воздух были подняты два истребителя — Су-35 и МиГ-3, а неопознанный объект был похож на большой беспилотник. Первоначально его заметили со стороны Финского залива.

Источники издания «Фонтанка» рассказали, что неопознанный летающий объект был обнаружен в 160-200 км от Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили «Фонтанке», что истребители можно было услышать даже в центре города: «Звуки — как на параде».

В Минобороны России позднее объяснили произошедшее «тренировкой». По версии ведомства, дежурными силами Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) была проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. "Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», - заявили в министерстве обороны РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что глава государства Владимир Путин об этом проинформирован. «У президента — полная информация на этот счет... Этим должны заниматься те, кто за это отвечает», - заявил Песков.

Пожар на нефтебазе в Туапсе

В городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе, сообщила городская администрация. Он начался в 02.15 по местному времени (совпадает с мск) на улице Индустриальной, в хозяйственном строении на территории нефтебазы. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании «Роснефть». По данным администрации, разлива нефтепродуктов и пострадавших не зафиксировано. В тушении были задействованы 32 человека, 11 единиц техники. По официальной информации, пожар был ликвидирован в 03.00 мск.

Как утверждало издание 93.ru, местные жители слышали «два взрыва с разницей в пять секунд». Российские госагентства со ссылкой на экстренные службы передали, что над нефтебазой в Туапсе был замечен беспилотник. Собеседник одного из агентств заявил, что дрон не был сбит и «ничего не сбрасывал».

По версии Telegram-канала Baza, по нефтебазе, «предположительно, ударили два беспилотника», было повреждено здание бойлерной рядом с нефтехранилищем.

В Белгороде один из БПЛА залетел в окно квартиры

В Белгороде на юге России 27 февраля найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, однако были зафиксированы разрушения: выбиты окна, незначительно повреждены автомобили. На место прибыли представители экстренных служб и мэр Белгорода Валентин Демидов. Он в Telegram написал, что один из БПЛА залетел в окно квартиры. Жителей перевезли в безопасное место. Территория оцеплена, создан оперштаб.

Над Брянской областью уничтожили БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram, что над Суражским районом военные РФ сбили БПЛА ВС Украины. «Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», - заявил он.

Между тем Telagram-канал ASTRA сообщил, что три беспилотника атаковали утром 27 февраля пункт технического наблюдения пограничного управления Федеральной службы безопасности в Севском районе региона, вышка была введена из строя. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Дроны сбиты в Краснодарском крае и Республике Адыгея

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 28 февраля ВС Украины предприняли попытку «применения беспилотных летательных аппаратов для атаки» на объекты «гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея».

«Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены», - заявили в ведомстве.

«Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», - сообщили военные. О каких объектах шла речь, в министерстве не уточнили.

Между тем глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в поселке Новом в Гиагинском районе ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На место выехала следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших не было. Ущерб нанесен одной из хозяйственных построек на животноводческой ферме.

Кроме того, сразу в нескольких регионах России теле- и радиовещание было прервано сообщением об угрозе ракетного удара: «Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!» По данным интернет-портала Meduza, это коснулось телеканалов «Суббота», 2×2 и ТНТ4, а также ряда радиостанций в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде и в Ленинградской области.

В МЧС России заявили, что предупреждение было обнародовано в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».