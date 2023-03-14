На железнодорожном вокзале Минска закроют лабораторию для обследования на COVID-19 14.03.2023, 22:42

Сдать анализы на коронавирус можно будет на улице Бровки, 13.

Лабораторию для ПЦР-тестирования на COVID-19, которая находится на территории железнодорожного вокзала в Минске, закроют. Об этом сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

«В связи отменой ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь, выезжающих за пределы страны, и невысокой востребованностью в данном виде исследования с 20 марта 2023 года лаборатория по отбору биологического материала для ПЦР-тестирования на COVID-19, расположенная по адресу: площадь Привокзальная, 3 (территория железнодорожного вокзала), отбор проб проводить не будет», — говорится в сообщении.

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что сдать анализы на коронавирус можно будет на улице Бровки, 13, а также в лаборатории, расположенной на территории Национального аэропорта «Минск».

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