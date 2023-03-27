Лилипут и фигура планетарного масштаба 9 Telegram-канала «СерпомПо»

27.03.2023, 11:36

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Иосиф Пригожин

Cвалить все на «нейросети» не получится.

Российский продюсер Иосиф Пригожин, немножко подумав, отъехал от позиции полного отказа от опубликованной беседы с Фархадом Ахмедовым. Новая версия, изложенная в интервью «Фонтанке», – беседа склеена из разных кусочков, что-то добавлено. Возможно, продюсер поговорил со спецами, которые объяснили ему, что свалить все на «нейросети» не получится.

Поэтому Пригожин выбрал другую тактику:

Публикация разговора – «нарушение всех прав, в том числе прав человека»;

Сегодня «любая безобидная фраза может обернуться против тебя… это может произойти с каждым… люди должны сделать выводы и не терять бдительности… разговаривать по телефону в принципе нельзя и даже неважно, что ты там сказал»;

«У нас у всех есть частные беседы, в которых могут высказываться какие-то сомнения. Но я просто частное лицо… и эти беседы никоим образом не касаются стратегических планов страны».

Ну и в конце присяга на верность: СВО спровоцирована США, а Путина «уважаю и поддерживаю …как фигуру планетарного масштаба».

Бедный Иосиф, и в самом деле это может произойти с каждым. Вот уже и его однофамилец, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений смело вызывает огонь на себя, уверяя, что инициаторы вброса перепутали и слушать должны были его, а не деятеля шоубизнеса.

Может, и так. Но очевидно, что не счесть «непростых» людей в Москве и ее окрестностях, которые лихорадочно вспоминают, с кем и о чем говорили и как называли при этом «фигуру планетарного масштаба».

Кстати, зачетный антоним к «лилипуту» - термину, который в слитом разговоре употребляется Ахмедовым в качестве оценки высших руководителей российского государства.

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