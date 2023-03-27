закрыть
27 марта 2023, понедельник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лилипут и фигура планетарного масштаба

9
  • Telegram-канала «СерпомПо»
  • 27.03.2023, 11:36
  • 5,030
Лилипут и фигура планетарного масштаба
Иосиф Пригожин

Cвалить все на «нейросети» не получится.

Российский продюсер Иосиф Пригожин, немножко подумав, отъехал от позиции полного отказа от опубликованной беседы с Фархадом Ахмедовым. Новая версия, изложенная в интервью «Фонтанке», – беседа склеена из разных кусочков, что-то добавлено. Возможно, продюсер поговорил со спецами, которые объяснили ему, что свалить все на «нейросети» не получится.

Поэтому Пригожин выбрал другую тактику:

Публикация разговора – «нарушение всех прав, в том числе прав человека»;

Сегодня «любая безобидная фраза может обернуться против тебя… это может произойти с каждым… люди должны сделать выводы и не терять бдительности… разговаривать по телефону в принципе нельзя и даже неважно, что ты там сказал»;

«У нас у всех есть частные беседы, в которых могут высказываться какие-то сомнения. Но я просто частное лицо… и эти беседы никоим образом не касаются стратегических планов страны».

Ну и в конце присяга на верность: СВО спровоцирована США, а Путина «уважаю и поддерживаю …как фигуру планетарного масштаба».

Бедный Иосиф, и в самом деле это может произойти с каждым. Вот уже и его однофамилец, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений смело вызывает огонь на себя, уверяя, что инициаторы вброса перепутали и слушать должны были его, а не деятеля шоубизнеса.

Может, и так. Но очевидно, что не счесть «непростых» людей в Москве и ее окрестностях, которые лихорадочно вспоминают, с кем и о чем говорили и как называли при этом «фигуру планетарного масштаба».

Кстати, зачетный антоним к «лилипуту» - термину, который в слитом разговоре употребляется Ахмедовым в качестве оценки высших руководителей российского государства.

Telegram-канала «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин