Китай пустил прямой поезд из Уханя в Жодино 5 27.03.2023, 15:20

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фото: chinanews

Ожидается, что весь путь займет 20 дней.

Китайское издание «Жэньминь жибао» сообщает о запуске прямого поезда из Уханя в Жодино. Конечный пункт в статье назвали «Европой».

«24 марта с Центрального вокзала Уханя отправился первый поезд Китай – Европа с ускоренным таможенным оформлением, следующий по маршруту Ухань (КНР) – Жодино (Беларусь). Это второй прямой маршрут в Беларусь после курсирующих с 2015 года поездов Китай – Европа из Уханя в Минск, а также еще один маршрут поездов Китай – Европа из Уханя.

Поезд с автозапчастями и другими грузами пройдет через пограничный порт Эрэн-Хото и направится в Жодино. Ожидается, что весь путь займет 20 дней.

Город Жодино находится более чем в 50 километрах от Минска», — говорится в сообщении.

«Жэньминь жибао» — китайская ежедневная газета, официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Самая влиятельная газета страны.

Напомним, с Уханя началось распространение коронавирусной инфекции в конце декабря 2019 года.

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