«Вязнут машины, дети пропускают занятия» 4 27.03.2023, 17:56

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Жители деревни под Минском взбунтовались из-за шокирующих дорог.

До Ляховщины от Минска всего 10 километров. Это немаленькая деревня — здесь 150 дворов и около 300 жителей, среди которых есть дети. Ближайшая школа находится в Ратомке, до нее около 7 километров. Но в плохую погоду им приходится пропускать занятия: из-за плохой дороги в Ляховщине не может проехать школьный автобус и вязнут машины. Жильцы рассказывают realt.by, что проблемы с дорогой здесь были всегда.

«До остановки детям и старикам приходится идти 3−4 километра»

Через Ляховщину проходит транзитная дорога H-8977, она же улица Центральная. Ей, рассказывают сельчане, минимум 400 лет. Дорога грунтовая и после дождя превращается в болото — вязнут не только ноги, но и машины. Жители Ляховщины говорят, что дорога не пригодна для движения маршруток и автобусов.

— По этой причине у нас не ходит школьный автобус и общественный транспорт. До ближайшей остановки детям и старикам приходится идти по грязи 3−4 километра. В деревне проживают многодетные семьи, десятки школьников. В непогоду они вынуждены пропускать занятия.

А пока асфальтированной дороги в Ляховщине нет, и транспорт общественный сюда не ходит, приезжают на машинах, рассказывают жильцы.

— Старожилы говорили, что по документам там давно асфальт. Насколько я знаю, жители деревни всегда просили, чтобы сделали дорогу и неоднократно собирали подписи. Часть затрат готовы оплатить сами, — рассказывают сельчане. — Дорога от асфальта до асфальта занимает три километра. Если бы ее сделали, это был бы идеальный вариант. Тогда бы могли пустить транспорт и школьный автобус.

Сельчане говорят, что за последние 15 лет они обращались в дорожную службу, сельсовет, «Минскоблдорстрой», не раз ходили на прием.

— Просили сделать асфальтобетонное покрытие. Но получали всегда отписки: сложный рельеф, недостаточно финансирования, вопрос рассматривается. И ничего не сдвинулось, даже ста метров дороги не было сделано. Хотя на земельном аукционе был продан не один участок земли.

«Заказали 50 МАЗов щебня, но ямы снова появились»

В деревне рассказывают, что в прошлом году сельчане закупили за свои деньги 50 МАЗов щебня и обсыпали им половину центральной улицы в деревне.

— Проблему пыли и общественного транспорта это не решило, но ям на время стало меньше. Увы, с наступлением весны колея и новые ямы снова стали появляться. Сейчас их нельзя выровнять грейдером, нам снова придется искать щебень. Складывается впечатление, что наша деревня забыта. Чем жители нашей деревни отличаются от жителей Подгорья, Ратомки, Крыжовки, где давно уже заасфальтированы дороги?

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