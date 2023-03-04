Клоун и шут: украинский дипломат высмеял провал Лаврова на саммите G20 1 4.03.2023, 12:54

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Сергей Кислица

Глава российского МИД сейчас объединяет в себе три амплуа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Индии заявил, что в Украине Россия «останавливает войну, развязанную против нас». После этих слов присутствующие в зале разразились смехом, а вот постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица дал Лаврову меткую характеристику.

По словам украинского дипломата, глава российского МИД сейчас объединяет в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка. Об этом Кислица написал в своем Twitter, опубликовав видео с моментом позора Лаврова.

«Клоун, шут или придурок. Клоун – это забавный персонаж цирка, тогда как шут – это человек, работающий, чтобы развлекать своего хозяина. «Война, которую развязали против нас», – говорит жалкий Лавров, выставляя себя на смех, вызывая унизительный хохот публики. Бесчестный придурок!» – резко высказался обычно сдержанный украинский дипломат.

В своем выступлении на форуме в Нью-Дели Лавров выдал, что Россия якобы не агрессор, а жертва агрессии.

«Война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата против нас с использованием украинского народа, конечно, повлияла на российскую политику, в частности энергетическую», – привычно отрабатывал заученную методичку Лавров.

Однако на словах об «украинском народе» даже этот беззастенчивый и закаленный ложью представитель российской власти запнулся: в этот момент зал разразился смехом после столь откровенной и циничной лжи. Некоторые из присутствующих направили в адрес Лаврова возмущенные возгласы.

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