Гиркин предложил повторить опыт Гражданской войны в России 4.03.2023, 13:35

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Игорь Гиркин

Диверсант призвал создавать «муниципальные армии».

Местным властям в России пора задуматься о создании собственных «муниципальных» армий, поскольку армия РФ с задачей по обороне страны явно не справляется. Об этом заявил российский военный преступник и террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Комментируя слова российского депутата Андрея Картополова, предложившего бизнесу самостоятельно покупать ПВО для защиты от атак с воздуха, Гиркин признал, что эта идея «носится в воздухе».

«Для обороны от террористов и воздушных ударов в каждом муниципальном образовании надо создавать собственные армии, раз наши общегосударственные вооруженные силы не справляются со своими обязанностями», – написал он в своем Телеграм.

Гиркин напомнил, что подобный исторический опыт у России уже был, поэтому начинать с нуля не придется.

«В прошлую Гражданскую войну… сотни отрядов самообороны и просто банд воевали между собой и с теми государствами, которые возникали и исчезали на территории бывшей Российской Империи. Можем повторить?» – вопрошает террорист.

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