Полковник ВСУ: Возле Бахмута Россия попала в капкан, который сама и создала 1 4.03.2023, 20:13

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Бахмутский гарнизон уничтожил огромное количество россиян.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что возле Бахмута Россия попала в ловушку, пишет УНИАН.

«В районе Бахмута, так сложилось, что Россия попала в информационный капкан, при чем она сама этот капкан и создала. Туда в Бахмут они стягивали свои регулярные войска, затем бойцов ЧВК и живой силой штурмовали город. Мы у Бахмута уничтожили много россиян, даже бегать за ними не пришлось, потому что они сами лезли на выгодные нам площадки. На данный момент бахмутский гарнизон выполнил задачу, именно бахмутский гарнизон уничтожил самое большое количество россиян, если считать по времени работы на одной точке», - говорит Свитан.

Вопрос отступления ВСУ из Бахмута еще не решен, несмотря на слухи в СМИ, считает эксперт.

«Дело не в городе Бахмут, а дело именно в укрепрайоне. Это тандем между городком Часов Яр и Бахмутом. Два гарнизона друг друга прикрывают, а вот оставление Бахмута или выход из Часового Яра позволит россиянам уже идти в сторону Краматорска, Дружковки и Славянска. Это уже будет не совсем правильно покинуть Бахмут», - добавил полковник.

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