«Обвал фронта»: в ВСУ объяснили паническое заявление Пригожина о Бахмуте 3 6.03.2023, 18:29

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У главаря наемников обострился конфликт с военным командованием РФ.

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пугает российское командование обвалом фронта после того, как не смог выполнить обещание президенту РФ Владимиру Путину и захватить Бахмут Донецкой области.

Как пишет ТСН, об этом в эфире канала «Freeдом» рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя громкое заявление Пригожина.

«Очень бы рекомендовал нашим гражданам читать Гиркина и Пригожина. Это неиссякаемый источник оптимизма… Отличными маркерами того, как себя чувствует все их военно-политическое руководство, в том числе бандформирование Пригожина, это полупанические заявления, как у их недофюрера Путина, что их будут делить на уральцев, московитов - «оговорки по Фрейду». А сама истерика Пригожина четкая и понятная - за восемь месяцев не взял районный центр, а обещал, что весь Донбасс «освободит», - заявил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск отметил, что у Пригожина обострился конфликт с военной верхушкой РФ, когда Валерий Герасимов вернулся к руководству «специальной военной операцией».

«Он не очень рад такому «союзнику» и делает ему мелкие пакости в виде непредоставления боеприпасов. Пусть так делают и дальше. А Вооруженные силы Украины будут им всеми возможностями помогать, чтобы, помимо их междуусобицы, мы их постоянно физически уничтожали», - подчеркнул он.

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