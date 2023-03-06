Турция отказалась инвестировать в российский «газовый хаб» 2 6.03.2023, 19:02

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Переговоры о строительстве хаба прекратились в феврале.

У Турции нет денег на строительство газового хаба, который предложил создать президент РФ Владимир Путин, и если Россия хочет реализации проекта, ей придется взять финансирование на себя, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции. Все приоритеты сменились. <…> Сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — заявил Эрхан «РИА Новости».

Помимо этого в Минэнерго Турции сообщили, что перенесенная с 14 февраля на 22 марта стамбульская встреча для обсуждения газового хаба не состоится — на этот раз ее отложили на неопределенный срок.

В октябре прошлого года Путин заявил, что утраченный объем транзита газа в Европу по «Северным потокам» можно перенаправить в регион Черного моря и создать в Турции «крупнейший газовый хаб для Европы». Инициативу одобрил президент республики Тайип Эрдоган.

3 января Минэнерго Турции объявило, что приступило к реализации предложения. Глава ведомства Фатих Домнёз оценил сроки подготовки к строительству в 12 месяцев. Разработкой проекта занялись российский «Газпром» и турецкая Botas. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак утверждал, что в нем могут поучаствовать и другие экспортеры газа — например, Алжир, Катар и Азербайджан.

Переговоры о строительстве прекратились в феврале после землетрясений на юго-востоке Турции, в результате которых погибли порядка 46 тысяч человек. Всемирный банк оценил прямой физический ущерб от стихии в $34,2 млрд. При этом общие затраты на реконструкцию могут быть в 2 раза больше.

Эрдоган предлагал разместить хаб в регионе Фракия в европейской части страны. Оттуда газ можно было бы направлять по южной ветви — в Италию, по средней — в Болгарию, Албанию, Македонию, Сербию, по северной — в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию.

Между тем в Италии уже заявили, что подключаться к новому хабу не планируют. Глава крупнейшего энергоконценра страны Eni Клаудио Дескальци подчеркнул, что им достаточно объемов, которые поступают через Украину. Он также отметил, что хаб потребует строительства новой инфраструктуры, чтобы доставить газ из Турции в Европу, а это неизбежно увеличит стоимость топлива и сделает его приобретение невыгодным.

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