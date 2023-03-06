Лукашенко: БелАЭС была построена с недостатками 17 6.03.2023, 20:16

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Из-за этого сроки ввода АЭС в эксплуатацию затянулись.

Атомная электростанция была построена с недостатками, из-за чего сроки ввода ее в эксплуатацию затянулись. Как передает БелТА, об этом рассказал Александр Лукашенко во время совещания по вопросам БелАЭС.

По словам Лукашенко, в апреле 2023 года будет введен в строй уже второй блок Белорусской атомной электростанции. Во время совещания он потребовал обеспечить эффективную работу всей станции и ее более быстрый выход на полную мощность, но «без ущерба качеству строительства». При этом диктатор признал, что АЭС изначально была построена с недостатками.

«Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроков связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода – год позже, чем где-то чего-то недоработать», – сказал Лукашенко.

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