Россия продлила ограничения по снятию наличной валюты 2 6.03.2023, 20:29

2,784

Ограничения по долларам действуют в связи с действующими санкциями.

Центробанк РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на шесть месяцев — до 9 сентября. Регулятор уже второй раз увеличивает срок действие лимитов.

По действующим правилам, если валютный счет был открыт до 9 марта, снять с него можно не больше $10 тысяч. Остальную сумму вкладчик может получить наличными только при конвертации валюты в рубли.

ЦБ также продлил ограничения на продажу валюты. Банки могут продавать гражданам наличную валюту «недружественных стран», которая поступила в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Кроме того, регулятор на полгода продлил запрет для банков взимать с граждан комиссию за снятие валюты.

Банк России ввел эти меры год назад, после начала войны в Украине и введения жестких санкций против банков и самого ЦБ. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что не видит основания для ослабления ограничений, потому что запрет на поставки в Россию банкнот долларов и евро остается в силе.

«Это основание осталось, и поэтому у нас нет, к сожалению, оснований снять это ограничение, оно будет продлено, может быть, с некоторыми видоизменениями, <…> но в целом ситуация сохранится», — сказала глава ЦБ (цитаты по «Интерфаксу»).

Глава ЦБ также говорила, что лимиты на вывод валюты физлиц за рубеж останется в силе. Сейчас он составляет $1 млн в месяц для банковских счетов и $10 тысяч по системам денежных переводов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».