Умер один из богатейших депутатов Госдумы РФ 7 23.04.2023, 15:15

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В Украине он был заочно осужден на 15 лет.

В России умер один из богатейших депутатов Госдумы Николай Борцов. Депутат страны-агрессора ушел из жизни на 78-м году жизни.

О его смерти сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отметим, что Служба безопасности Украины сообщала, что Борцов и другие депутаты Госдумы приговорены к 15 годам заключения за признание так называемых «ДНР» и «ЛНР», пишет obozrevatel.com.

В прошлом Борцов являлся владельцем и генеральным директором крупного производства соков. В 2008 году чиновник РФ продал акции компании PepsiCo и, благодаря полученным средствам, вошел в список самых богатых людей России по версии Forbes и стал одним из богатейших госслужащих и депутатов страны-агрессора.

Начиная с 2003 года Борцов представлял Липецкую область в Госдуме. Он занимал должность депутата четырех созывов (IV, V, VI, VII), также участвовал в работе комитета нижней палаты парламента по государственным вопросам. Приспешник кремлевского диктатора находился под санкциями США, ЕС и других стран Запада.

В марте Борцова и других чиновников РФ суд в Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы за голосование в поддержку признания независимости «ДНР» и «ЛНР». Российские парламентарии признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Борцов умер в своем доме в Лебедяне в Липецкой области РФ.

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