СМИ: ВСУ «подвинули» россиян в дельте Днепра 1 26.04.2023, 11:17

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Оккупанты оставили часть позиций на Кинбурнской косе и Большом Потемкинском острове.

Чтобы минимизировать способность врага терроризировать обстрелами деоккупированные территории Херсонской и Николаевской областей, Силы обороны Украины в контрбатарейном режиме «зачищают» прибрежные зоны в дельте Днепра от российских позиций, пишет «Стопкор». В этом контексте ВСУ имеют некоторые успехи на Кинбурнской косе и островах в плавнях под Херсоном.

О текущей ситуации на Кинбурнском полуострове, который остается единственной до сих пор оккупированной территорией Николаевщины, рассказал 25 апреля представитель Сил обороны юга, ведущий популярный канал «Николаевский Ванек».

По его словам, на Кинбурнской косе оккупанты пытаются держать определенную группировку войск, чтобы в случае украинского десанта иметь возможность сразу отразить там атаку. Впрочем, под прицельным огнем сил обороны с некоторых точек на косе противник вынужден был отойти. Речь идет, в частности, о позициях вблизи села Васильевка на берегу Днепровского залива – это северо-восток Кинбурнского полуострова, примыкающий к временно оккупированным территориям левобережья Херсонщины.

«Населенный пункт Васильевка «освободители» спешно покинули – кто в пакетах, кто просто отошел южнее или восточнее, учитывая, что находиться там невозможно из-за возможного точного огня «слабых хохлов». Проклятые «дяди из СБУ» перекрывают воздух и истоки любой важной информации, поэтому если россиянам и приходится бить, то по «центрам принятия решений» (магазины, АТБ и мирные дома), и отнюдь не по тому, что кошмарит эту самую Косу», – отмечает автор канала.

Он также отметил, что «Ланцеты», которые россияне привезли на юг, до Кинбурнской косы так и не дошли, поскольку до группировки на полуострове командование противника относится как к «ненужному мусору». Следовательно, оккупанты на этом участке – демотивированные и деморализованные.

Кроме того, «Николаевский Ванек» отметил некоторые успехи Сил обороны еще на одном близком участке – островах в днепровских плавнях под Херсоном. Так, бойцы ВСУ накрыли огнем враждебную позицию на Большом Потемкинском острове, в результате чего установленный на побережье Старого Днепра российский «триколор», которым щеголяли оккупанты, сгорел дотла – так же, как и дом, где базировались военные РФ.

В то же время, россияне очевидно опасаются форсирования Днепра и десанта ВСУ на левый берег, поэтому пытаются не дать Силам обороны Украины закрепиться на позициях в плавнях и теоризируют херсонские острова постоянными неизбирательными атаками. Видео одного из них обнародовал вечером 25 апреля мониторинговый проект DeepState.

Как свидетельствуют кадры, российская ФАБ была сброшена на один из пляжей на острове Большой в устье Днепра.

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