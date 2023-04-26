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Пощечина Кремлю от Азербайджана

  • Эль Мюрид
  • 26.04.2023, 11:54
  • 3,812
Пощечина Кремлю от Азербайджана

Российских миротворцев выдворили из Лачинского коридора.

Азербайджан явочным порядком взял под контроль Лачинский коридор, единственную связь Нагорного Карабаха с Арменией, и обживается в нем.

Что характерно: Россия, чьих миротворцев просто выдворили за пределы и оставили сиротливо наблюдать со стороны, никаких красных линий не чертит, Медведева с Рогозиным на арену не выпускает.

Потому что если что не так — Азербайджан мигом выйдет из трехстороннего соглашения и попросит миротворцев вообще на выход. А тогда в Армении силы, призывающие заканчивать имитацию дружбы с Кремлем, получат сразу фору и шанс.

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