«При первой же встрече с автомобилем мы были в восторге и приятно удивлены» 26.04.2023, 13:00

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Белорусы привезли из США уникальный Mercedes и рассказали обо всех расходах.

Из-за ситуации на авторынке белорусы стали активнее присматриваться к покупке авто из США и других стран. Сегодня можно пригнать в РБ не только привычные Chevrolet Malibu или Ford Fusion, но и достаточно необычные для наших широт экземпляры. Например, заводской кемпер Mercedes-Benz Metris Getaway! Его совсем недавно привезла команда Caromoto. av.by отправился к ней в гости, чтобы узнать историю поиска и покупки фургона, доставки его в Минск из Америки, а также повнимательнее изучить довольно редкую машину и её комплектацию.

«На аукционах США и Европы таких моделей мало, и те зачастую сильно повреждены»

Кемпер — пока непопулярный вид транспорта в Беларуси, но уж точно имеющий здесь потенциал. Ведь белорусы после начала пандемии, когда границы закрылись, поехали изучать свои леса, озёра, усадьбы. Так считает замдиректора Caromoto Юрий Буткевич. Мы с фотографом наведались в офис компании в один из солнечных апрельских дней, когда погода заигрывает с желанием спланировать какой-нибудь автотрип с ночёвкой в лесу и шашлыками…

На парковке возле офиса расположился Mercedes-Benz Metris Getaway, который приехал в Беларусь из США в конце марта. На первый взгляд кажется, будто в фургоне нет ничего особенного. Вроде обычный серый бус… Однако самое интересное скрывается внутри. И нам уже не терпится рассмотреть его поближе. Но для начала стоит услышать увлекательную историю о судьбе кемпера и о том, как он оказался в нашей стране. Спойлер: не обошлось без повреждений на этапе доставки.

— Пожалуй, началось всё ещё в 2022 году, который у нас с коллегой Павлом получился довольно активным в плане поездок по Беларуси и ЕС. На европейских дорогах мы часто встречали Mercedes V-Class Marco Polo. Автомобиль очень похож на американскую версию (Metris Getaway), но комплектация роскошнее, он более дорогой. Модель выделяется на фоне других, отлично смотрится и на дороге, и в кемпингах. А ещё это про комфорт и практичность. Короче говоря, мы просто загорелись идеей найти такой экземпляр для себя и привезти в Беларусь.

Поиски кемпера начались на аукционах Европы. Но оказалось, что на тамошнем рынке данных моделей представлено очень мало.

— Подобная машина — это довольно дорогое удовольствие. Её будто приобретают один раз и на всю жизнь — для поездок на отдых с семьёй, друзьями. Да и вообще, к покупке подходят долго и с умом. Таким фургоном точно не будешь пользоваться каждый день. Их редко выставляют на продажу, — объясняет собеседник.

Затем Юрий и его коллеги решили попытать счастья на американских аукционах. И… почти та же картина! Кемперов Mercedes там практически раз-два и обчёлся. Если и появляются какие-то варианты, то они, как правило, довольно сильно повреждены. А восстанавливать такую машину крайне затратно в плане финансов и труда. Поиски продолжались около трёх месяцев, и в конце концов тот самый был найден.

«Выиграли торги на ставке в $19 000, но продавец предложил забрать за $26 000»

— В начале декабря заметили на страховом аукционе США объявление: скоро на торги будет выставлен Mercedes-Benz Metris Getaway. Сразу порадовало, что на фотографиях машина выглядела целой. Было указано лишь, что она попала в шторм. При более детальном осмотре мы сделали вывод: скорее всего, в левую сторону фургона ударила волна. Кузовные элементы, несущие конструкции, стёкла не пострадали. Также известно было о подтоплении салона, но степень его мы оценить не могли. Опять же, на фото состояние кресел, обивки, пола говорило о том, что однозначно кемпер затопило не до крыши, — рассказывает замдиректора.

У компании уже был опыт заказа авто из США с повреждениями от воды. Из десяти купленных экземпляров девять заводятся сразу же.

Кстати, территориально Mercedes находился во Флориде — том самом регионе США, где такой тип транспорта не редкость, как и природные катаклизмы.

— На торги его выставили 19 декабря 2022 года. За час до их начала ставка была около 9 000 долларов, что, в принципе, внушало оптимизм. За лот боролись около пяти участников, и ставка постепенно дошла до 18 000 долларов. Последняя была за нами, мы выиграли его за эти деньги. Потом итоги аукциона ушли на одобрение к продавцу, поскольку финальная ставка не достигла резерва того, что за неё хотела выручить страховая компания. Нам выдвинули предложение, мол, забирайте за 26 000 долларов. На это мы ответили отказом, — делится подробностями Юрий.

Казалось бы, пора искать другой лот, но многолетний опыт работы подсказывал: с этим ещё не закончено! И действительно, 27 декабря состоялись вторые торги.

— В этот раз, судя по тому, как активно ставили, присутствовало около семи участников. Однако у всех имелся какой-то психологический предел по стоимости, ведь до конца не было понятно, в каком реально состоянии эта машина и сколько понадобится вложить в неё. Мы же задались целью обязательно выиграть лот. В итоге у нас получилось — за 19 125 долларов. Мы знали наверняка, что теперь нам отдадут этот кемпер: конец года, все хотели поскорее завершить продажу.

К слову, поскольку Caromoto — это официальное представительство американской компании в Беларуси, все аккаунты на аукционах, с которых фирма покупает авто как для себя, так и для клиентов, американские. Поэтому ни с доступом к аукционам, ни с внесением платежей, ни с доставкой проблем не возникает. Также компания предоставляет доступ к торгам своим клиентам, то есть каждый желающий может принимать в них участие и делать ставки.

Сколько стоила доставка и почему кемпер ехал в Беларусь три месяца?

После удачных для Юрия и его коллег торгов страховая компания выставила инвойс — документ, где указаны все расходы, за которые нужно внести средства.

— Банковским платежом мы оплатили сам автомобиль, аукционный сбор (1 300 долларов), доставку из США в порт Клайпеды ($1 600) и из Клайпеды в Минск автовозом ($1 100). Также важно отметить, что кемпер был куплен в Майами, а отправка оттуда сложная из-за загруженности портов. Поэтому решили сначала отвезти «Мерседес» в порт Индианаполиса по суше, а там уже отправить в Клайпеду. Доставка через океан обошлась дороже, так как в контейнер влезли наш кемпер и ещё одна машина. Соответственно, стоимость делилась не на четыре (столько авто обычно загружают в контейнер), а на два, — объясняет Юрий.

Без оригинальных документов автомобиль невозможно отправить куда-либо из США. Так как Metris продавался не на основной площадке аукциона, а на сублоте, пришлось ждать получения бумаг три недели. Поэтому отплыл он из Индианаполиса в Клайпеду только 2 февраля.

— Не скажу, что это быстро. При покупке «утопленников» в Майами в данный период приходилось ждать, когда тайтл пришлют в порт. Происходило так из-за упомянутой проблемы нахождения автомобиля на сублоте, а также потому, что при большом количестве продаваемых лотов сотрудники аукциона не справлялись оперативно с объёмами работы.

Но сегодня, по словам Юрия, ситуация со сроками улучшилась, все процессы доставки в Беларусь из США налажены. Например, если это отправка с Восточного побережья, то и за 1,5 месяца довозят до Клайпеды. То же самое с Канадой.

— Недавно даже рекорд поставили: седан через неделю после покупки в Канаде уже был в контейнере, а через 22 дня — в Клайпеде. Кстати, при отправке машин из Канады наличие документов необязательно. Если говорить про доставку с Западного побережья США, например из Калифорнии, то там перевозчик для оптимизации затрат начал транспортировать автомобили через Китай! Из-за этого сроки увеличились до 3 месяцев, но сама доставка не подорожала.

Что касается стоимости, то машину до Клайпеды с Восточного побережья США привезут примерно за 850 долларов, с Западного — за $1 300 долларов. На сайте Caromoto к каждому лоту привязан калькулятор расходов, и стоимость, которая там отображается, фиксированная.

Двухлитровый мотор, встроенная кухня с газовой плитой, подъёмная крыша. Что ещё есть у Metris?

23 марта кемпер Mercedes прибыл в таможенный пункт «Колядичи» в Минске. Кстати, сумма пошлин получилась немного больше обычного, ведь авто ещё нет трёх лет — оно выпущено в декабре 2020 года.

— При первой же встрече с автомобилем мы были в восторге и приятно удивлены. Состояние машины оказалось даже лучше, чем ожидалось. Она практически новая, об этом говорит и пробег — всего 19 тысяч километров! Внутри кемпер оказался сухим, без плесени и характерного запаха. К сожалению, сразу он не завёлся. Как выяснилось, при погрузке были повреждены бензобак и адсорбер бензобака. Но через два дня после доставки на СТО всего за два ремонта собственными силами дефекты устранили — двигатель заработал. Также на станции проверили моторное масло, масло в коробке и редукторе. Всё на уровне и без воды, — рассказывает Юрий.

В Mercedes-Benz Metris Getaway бензиновый мотор объёмом 2,0 л, отдача — 210 л. с. Модель с задним приводом и автоматической коробкой 7G-Tronic Plus.

В комплектации — подъёмная крыша со спальной зоной, задний диван, который двигается в продольном направлении и раскладывается в кровать, передние сиденья (их можно развернуть на 180 градусов), столик, порты USB и два больших встроенных аккумулятора, что заряжаются энергией от солнечных батарей.

— Также в комплектацию входит съёмная деревянная кухня. На ней из-за попадания воды осталась сырость, поэтому мы этот объект демонтировали и отдали в ремонт для замены пары панелей и заржавевших направляющих. Также скоро устраним и другую проблему: стёкла не поднимаются и не работает дверь с левой стороны. Видимо, когда в корпус ударила волна, замкнуло блок. Таким образом, общая стоимость авто со всеми расходами получится примерно 35—37 тысяч долларов.

Кухня оснащена плитой, которая работает на газе. От бывшего владельца осталось три газовых баллона. Их, по идее, должно хватить надолго. Кстати, в комплекте сохранились даже столовые приборы и прочая утварь.

— Кемпер оборудован всем необходимым для того, чтобы в нём можно было прожить несколько суток в лесу. Продавать его мы пока не планируем. Этим летом собираемся полноценно использовать для отдыха в Беларуси, а также выехать за границу. Metris, скорее всего, в нашей стране будет в единственном экземпляре. В продаже вроде есть европейский аналог (Marco Polo). Комплектация чуть получше, однако стоимость переваливает за 100 тысяч долларов.

За 13 лет работы сотрудники Caromoto не раз привозили в Беларусь эксклюзивные машины из США. Тем более что такого изобилия марок и моделей машин с разными пробегами и комплектациями пока не найти на других рынках, резюмирует Юрий.

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