В Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-31

В Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-3114
- 26.04.2023, 18:08
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Видеофакт.
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Мончегорске Мурманской области. Самолет загорелся в воздухе, пилоты успели катапультироваться.
Минобороны России сообщило, что самолет потерпел крушение при выполнении учебного полета. Истребитель рухнул в озеро в дачном поселке Риж-Губа. Оба летчика обнаружены живыми в СОТ «Березка». Им вызвали скорую помощь.
Истребитель рухнул в озеро Имандра в дачном поселке Риж-Губа. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя.