В Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-31 14 26.04.2023, 18:08

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Видеофакт.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Мончегорске Мурманской области. Самолет загорелся в воздухе, пилоты успели катапультироваться.

Минобороны России сообщило, что самолет потерпел крушение при выполнении учебного полета. Истребитель рухнул в озеро в дачном поселке Риж-Губа. Оба летчика обнаружены живыми в СОТ «Березка». Им вызвали скорую помощь.

Истребитель рухнул в озеро Имандра в дачном поселке Риж-Губа. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя.

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