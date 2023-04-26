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В Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-31

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  • 26.04.2023, 18:08
  • 3,266
В Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-31

Видеофакт.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Мончегорске Мурманской области. Самолет загорелся в воздухе, пилоты успели катапультироваться.

Минобороны России сообщило, что самолет потерпел крушение при выполнении учебного полета. Истребитель рухнул в озеро в дачном поселке Риж-Губа. Оба летчика обнаружены живыми в СОТ «Березка». Им вызвали скорую помощь.

Истребитель рухнул в озеро Имандра в дачном поселке Риж-Губа. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя.

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