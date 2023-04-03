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У российских пропагандистов началась паника

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  • 3.04.2023, 11:06
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У российских пропагандистов началась паника
Владимир Соловьев

После подрыва Татарского они «меняют творческие планы».

У российских пропагандистов после подрыва так называемого военкора Владлена Татарского началась паника. Они резко меняют «творческие планы».

Пропагандист Владимир Соловьев отменил свой творческий вечер. Также встречу с поклонниками отменил российский нацист Егор Холмагоров.

Как писал сайт Charter97.org, в Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского пропагандиста, уроженца Донецка Татарского. Пропагандист погиб. По данным СМИ, бомба находилась в статуэтке, которую подарили Татарскому.

Известно, что раньше кафе принадлежало главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».

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