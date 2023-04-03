Морпехи ВСУ показали видео ликвидации россиян из спецотряда «Шторм» 1 3.04.2023, 20:05

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Видео снято под Авдеевкой.

Украинские военнослужащие показали видео ликвидации российских оккупантов в районе Авдеевки, которая остается одной из самых горячих точек на фронте. Видео опубликовала пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Морпехи 36-й отметили, что на видео зафиксирована ликвидация оккупантов из спецотряда РФ «Шторм» под Авдеевкой.

Боевую работу бойцы 36-й бригады выполняли совместно с морпехами 503-го отдельного батальона морской пехоты.

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