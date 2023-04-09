Bild о заявлениях Медведева: Побитая собака лает 9.04.2023, 13:04

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Немецкое издание проанализировало агрессивные тексты экс-главы Кремля.

Чем хуже для России идет война в Украине, тем увереннее кремлевская пропаганда рассказывает о своей победе. В частности, экс-глава Кремля Дмитрий Медведев агрессивно пишет в «Твиттере», выдвигая утверждение, почему Украина якобы должна быть обреченной.

Об этом пишет немецкое издание Bild, реагируя на путаные тезисы Медведева о том, что Украина исчезнет, потому что якобы никому не нужна.

В частности, издание обращает внимание, что в своих тезисах Медведев противоречит сам себе. С одной стороны он заявляет, что Европа поддержала Украину якобы только по указанию США, и тут же сразу говорит, что Соединенным Штатам Украина тоже «не нужна».

Медведев заявляет о том, что поставки оружия и кредиты погрузили европейские страны в «финансово-политический ад». Он называет украинцев «кровососущими паразитами», которые сосут на «дряхлой, больной артритом шее» ЕС. Помощь от США Медведев называет «пиаром политических болтунов, которые давно засвидетельствовали свое бессилие и бездарность».

При этом Медведев не объясняет, почему президент США Джо Байден все же заставляет Европу поддерживать Украину.

Издание также обращает внимание на мечты экс-президента России о возрождении Российской империи. «Нам не нужна нижняя Украина. Нам нужна великая, могущественная Россия», - пишет Медведев и снова продвигает пропагандистский тезис о якобы искусственности образования Украины.

«Поразительно, насколько запутанной и перегруженной жаргоном стала речь Медведева - словно он с трудом мыслит ясно. Например, бывший премьер-министр назвал президента Украины Владимира Зеленского «арлекином в футболке цвета хаки», который будет использовать свою «банду вороватых нацистских клоунов», чтобы хранить деньги, украденные у запада, на оффшорных счетах», - пишет Bild.

Также издание вспоминает угрозы Медведева применить ядерное оружие против Германии после того, как Берлин подтвердил, что выполнит ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина на своей территории. Тогда временный заменитель Путина заявил, что Россия «направила бы все свои средства, ракеты и прочее, на Бундестаг, офис канцлера и тому подобное».

«В отношении Медведева, кажется, применимо следующее: побитые псы лают...», - заключает Bild.

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