Полковник ВСУ: Удары дронов могут достичь любой цели в Крыму 1 9.04.2023, 15:16

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Уже несколько дней подряд украинцы бьют по российским позициям на оккупированном полуострове.

Российские войска стягивают военную технику и личный состав на север Крыма. Однако ВСУ видят все перемещения врага и стремятся уничтожить его силы, чем те окажутся на линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью проекту «Орестократия».

По его словам, ВСУ располагают средствами дальнего поражения целей и, в частности, удары дронами могут достичь любой цели в Крыму.

«В последнее время, буквально несколько дней, начались определенные движения у россиян, переброска техники, переброска личного состава, снаряжение в район севера Крыма, в основном на переходы», – рассказал Свитан.

По его словам, у ВСУ уже есть беспилотники с дальностью полета до трех сотен километров ‒ способные достать до любой точки Крыма.

«Вот уже несколько ночей подряд идет поражение этих всех средств, после того как они стационарно уже базируются. Мелитополь это все видит и слышит, и в Крыму также это все подгорает плюс в районе Севастополя, Симферополя до аэродромов, до определенных мест хранения определенных средств туда мы также достаем. И крымчане в районе Севастополя, Симферополя слышат такие же удары», – пояснил Свитан.

Эксперт также спрогнозировал, что в начале украинского контрнаступления будут уничтожаться крупные военные базы оккупантов, частично эти действия уже предпринимались на этой неделе.

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