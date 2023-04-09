Ученые показали, как будет выглядеть Антарктида без льда 9.04.2023, 19:10

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Видеофакт.

Порядка 98 % площади Антарктиды покрывают льды, однако современные методы визуализации позволяют наглядно узнать, каким образом континент смотрелся бы без мощного ледяного покрова.

Еще десятилетие назад специалисты создали карту Bedmap2 на основе информации, полученные США и Великобританией с помощью спутников, авиации и оборудования на земле. Карта демонстрирует, что Антарктида без льдов выглядит как пересеченная местность, в ней есть и горы, и ущелья.

Для детализации ландшафта большую роль также сыграло применение многоканального когерентного радио-эхолота, способного определить и мощность льдов, и ландшафт под ним.

Карта важна и потому, что с ее помощью можно точнее прогнозировать, каким образом будет распределяться и таять лед в свете нынешнего потепления. Согласно Bedmap2, на континенте находится 27 млн кубокилометров воды в состоянии льда. Если вся эта масса растает, уровень Мирового океана возрастет приблизительно на 58 м.

Последние оценки гласят, что в наше время этот уровень ежегодно поднимается на 4 мм.

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