Китай предложил военный альянс Казахстану и еще четырем странам бывшего СССР 6 20.05.2023, 8:24

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Пекин забирает их под свой «зонтик», выводя из-под влияния России.

Китай продолжает расширять «зону влияния» в Центральной Азии, забирая под свой военный и экономический «зонтик» республики бывшего СССР.

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана и предложил им расширить сотрудничество, в том числе в оборонной сфере.

Первый в истории очный саммит группы, которая получила название С5, состоялся в Сиане, древней китайской столице, откуда в прошлом брал начало знаменитый «шелковый путь».

По итогам переговоров Си заявил о готовности Китая «укрепить оборону» центральноазиатских республик, повысить их возможности в части обеспечения безопасности, чтобы «обеспечить мир в регионе», сообщило государственное агентство «Синьхуа».

Он также сообщил о планах выделить 26 млрд юаней ($3,6 млрд) в виде финансовой поддержки и «бесплатной помощи», не уточняя, на что будут направлены эти средства.

В ближайшее время Китай наверняка намерен возобновить совместные военные учения с постсоветскими странами, с участием в том числе с участием внутренних войск КНР, сказал Financial Times Темур Умаров, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center.

Особый интерес для Пекина, по словам Умарова, может представлять Таджикистан, который граничит не только с Китаем, но и с Афганистаном. «Армия Таджикистана отнюдь не сильнейшая в Центральной Азии. Поэтому с точки зрения Китая это лишь продолжение мер по обеспечению его (собственной) национальной безопасности», - указывает эксперт.

Прежде находившиеся в орбите Кремля, постсоветские азиатские страны стремятся отдалиться от России, ставшей «токсичной» из-за войны в Украине и санкций Запада. Казахстан, один из крупнейших торговых партнеров России на пространстве бывшего СССР, отказался поддержать вторжение в Украину, а в прошлом году подписал соглашение об обмене разведданными с Турцией - страной-членом НАТО.

Влияние Москвы в регионе ослабевает, но говорить о том, что Китай полностью ее заменит в ближайшей перспективе преждевременно, считает Чинью Ших, исследователь Института национальной обороны и безопасности Тайваня. «Это тихая конкуренция», - считает он.

По данным китайской официальной статистики, в прошлом году товарооборот КНР со странами C5 составил $70,2 млрд, а грузопоток в Европу на 80% был обеспечен транзитом через эти государства.

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