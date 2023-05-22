«Китайцы должны «поблагодарить» Путина за вторжение в Украину» 1 22.05.2023, 15:10

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Александр Хара

Украинский дипломат рассказал, как КНР начала абсорбировать Дальний Восток и Сибирь.

Китай продолжает расширять «зону влияния» в Центральной Азии, забирая под свой военный и экономический «зонтик» республики бывшего СССР. В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин провел саммит с главами стран Центральной Азии и предложил им расширить сотрудничество, в том числе в оборонной сфере.

Что этим продемонстрировал Пекин и как это сказывается на российско-китайских отношениях? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с украинским дипломатом, политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой.

— Уведомлять свои вассалов о каких-то своих действиях совершенно не в традициях Поднебесной и ее императора. Если посмотреть на ту помпезность, с которой был проведен этот саммит, имперские символы, начиная от одежды, цветов и самой церемонии, китаеведы говорят, что это церемония династии Тан, одного из классических периодов времени, когда Китайская империя стабилизировалась и была достаточно обширной. Как говорится, Восток — дело тонкое, поэтому символами и знаками они показывают, что территория бывших колоний Российской империи и Советского Союза переходит под сферу влияния Китая. Мы до этого видели, что происходило в Казахстане, как «доблестные» российские десантники высадились и пытались что-то там «миротворить» и как они быстро свернулись после того, как Китай дал сигнал. Это однозначно конец доминирования России, никто ее уведомлять не собирался.

— Одно из решений данного саммита — Китай, Узбекистан и Кыргызстан построят дорогу в обход России и Беларуси. О чем это может говорить?

— Это диверсификация рисков. Вряд ли Си Цзиньпин считает, что Россия настолько слаба, что не может решить проблемы с бывшими колониями. В Беларуси сидит карманный диктатор, который держится на штыках российского оружия и местном КГБ. В Украине посадили своего человека, Януковича, но не получилось. Собственно, все это ломает планы главы Китая. Во-первых, известно, что Си Цзиньпину была чрезвычайно важна инициатива Belt and Road (выдвинутое в 2010-х годах КНР предложение объединенных проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», — ред.) для того, чтобы подрезать под свое влияние территории, которые находятся между Европой и Китаем. Второе — сделать широкую магистраль для своих товаров, денег и людей в Европу, один из самых больших рынков, который интересует Китай. В свою очередь получать от этого деньги и технологии.

По большому счету, все это красиво выглядело. Европейцы, особенно из центральной и восточной Европы, были заинтересованы в китайских деньгах, в этом инфраструктурном проекте. Но в 2014-м году фюрер русского мира захотел окончательно решить украинский вопрос, в начале гибридно, а в 2022-м году полномасштабным вторжением. В итоге он показал, что это нестабильная территория и он неспособен управлять.

Поэтому китайцы пытаются как-то диверсифицировать свои риски. А самое главное — они должны «поблагодарить» Путина, что из-за вторжения в Украину, этой геноцидальной войны, европейцы пересматривают свое отношение и к Китаю также. Они понимают, что Москва и Пекин похожи в своих целях и методах. Собственно говоря, та мечта об увеличении влияния Китая в Европе, она на наших глазах сейчас развеивается. Там есть еще во Франции некоторые иллюзии, что можно торговать, не идти путем сдерживания Китая, но во всех остальных столицах уже прекрасно поняли, что «китайская история» может быть более тонкая и умная, но однозначно опасная. Поэтому нужно ее переиграть в интересах свободных обществ, свободного мира, а не делать такие шаги, которые делали с Россией. Для Китая это диверсификация, но на самом деле это не особо им поможет в стратегической цели. Подмять под себя территории — да, я имею в виду Среднюю Азию, но прорубить ворота в Европу и усилить там свое влияние — об этом можно уже забыть.

— Еще одна интересная новость — Китай будет использовать Владивосток для внутренних перевозок. Очень часто говорят о претензиях Пекина на российский Дальний Восток. Это что-то из разряда фантастики или Китай действительно со временем может потребовать свои бывшие территории назад?

— Разница между Россией и Китаем не очень большая. Единственное принципиальное отличие в том, что Китай — могущественная страна, у которой есть будущее и она на подъеме. Но ключевой момент это — ресентимент. Ими движет, что кто-то что-то сделал несправедливо в отношении России или Китая. Китайцы однозначно воспринимают территории, которые под давлением захватила Российская империя, как свои исконные. Риторика будет такая же, как у России в отношении Беларуси, Украины, сакрального Крыма и прочее.

Самое главное, что эти территории, Дальний Восток и Сибирь, они не просто важны как символ какой-то. Эти территории полны ресурсов и имеют ценность с геостратегической точки зрения. Естественно, Китай будет их потихонечку абсорбировать. Я не верю, что, условно говоря, завтра будут вводиться там какие-то войска. Зачем это Китаю делать, когда Путин продает за бесценок эти территории? Китайцы просто их обживают в то время, когда порядка ста тысяч этих мразей, скажем так, иначе их просто сложно назвать, были утилизированы под Бахмутом. Я это к тому, что есть демографические проблемы в России, и ей стоило бы заняться действительно важными вещами в плане своей безопасности. В стратегическом плане Китай представляет самую большую угрозу. Не НАТО, не Соединенный Штаты, а именно Китай. И краткосрочная проблема этого — это как раз среднеазиатские республики, поскольку там нестабильные режимы, оттуда идет экстремизм с исламским компонентом. Я уже не говорю про мигрантов и так далее.

Поэтому Россия уже исчерпала себя, надорвалась на украинском вопросе, сейчас сферы влияния частично забираются Китаем, а через время, возможно, и территории. Но я не думаю, что это будет через какие-то 5-10 лет. Когда начнется коллапс России, естественно, что Китай будет пытаться уже подхватить эти территории, имея там свои бизнесы, имея там в большом количестве своих граждан, легально и нелегально, имея большое влияние на органы власти. Вполне возможно, что будут какие-то республики организованы, условные «ДНР» и «ЛНР». То есть все это будет, но не в ближайшие несколько лет.

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